"Шахтер" оперативно назначил нового тренера: легенда без опыта возглавил команду

41-летний хорват возглавил "горняков" после отставки Патрика ван Леувена. Нидерландцу не простили ряд провалов на старте сезона.

Срна впервые будет работать во главе команды. Ранее он являлся ассистентом португальца Луиша Каштру, а затем перешел на административную работу в "Шахтере". Назначенного в прошлом году наставником "горняков" Игора Йовичевича называли креатурой Срны.

Хорватский специалист будет готовить "Шахтер" к грядущим матчам. На 21 октября запланирован матч украинской Премьер-лиги против ЛНЗ из Черкасс, а 25 октября дончане сыграют против испанской "Барселоны" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Кто такой Дарио Срна

Уроженец жупании Дубровочко-Неретванска, воспитанник сплитского "Хайдука". На взрослом уровне дебютировал в сезоне 1999/2000.

Летом 2003 года за 1,2 млн евро перебрался в "Шахтер". В рядах "горняков" провел 15 сезонов и выиграл 9 чемпионских титулов, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины, Кубок УЕФА 2008/09. В феврале 2018-го был дисквалифицирован на полгода из-за употребление допинга.

Последний сезон игровой карьеры провел в итальянском "Кальяри". В составе сборной Хорватии сыграл 134 матча, в которых забил 22 мяча. Участвовал в четырех чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016) и двух Мундиалях (2006, 2014).