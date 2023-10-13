Юниор "Шахтера" пропал в Европе и мог оказаться в России: источники раскручивают версии побега

Полузащитник Александр Роспутько загадочно покинул ряды донецкого "Шахтера" во время выезда в Бельгию на матч Юношеской лиги УЕФА 2023/24.

Кратко о версиях того, что произошло с футболистом и где он находится сейчас – в подборке РБК-Украина .

Поединок "Антверпен" U-19 – "Шахтер" U-19 состоялся 4 октября. 19-летний хавбек вышел в старте юношеской команды "горняков" и отыграл все 90 минут. Однако на родину с коллективом не вернулся.

Накануне появилась информация о странном исчезновении Роспутько в бельгийском аэропорту. Он вместе с командой прошел регистрацию на рейс в Варшаву и даже сдал багаж, а затем скрылся в дебрях аэродрома и выключил телефон. Юниора искали едва ли не всем "Шахтером" U-19, но так и не обнаружили.

Роспутько не вышел на связь до сих пор. Он перестал отвечать на звонки, а в соцсетях футболиста исчезли все фотографии. Где находится хавбек до сих пор неизвестно, не комментируют исчезновение воспитанника и в "Шахтере".

Портал Sport.ua выдвинул сразу две версии исчезновения Роспутько. Во-первых, уроженец временно оккупированной Горловки, несмотря на молодой возраст, сторонник идеологии "русского міра" и часто конфликтовал с одноклубниками на этой почве. Он заранее спланировал побег в Россию транзитом через Стамбул и имел сообщников.

По второй же, Роспутько имел разногласия с "Шахтером" относительно дальнейшего сотрудничества. Действующий контракт рассчитан до конца сезона, а зарабатывать больше хавбек хотел уже сейчас. По актуальному договору зарплата юниора составляла 1-2 тысячи евро.

В свою очередь "Динамомания" раскрыла другие подробности. Перед поединком с "Антверпеном" U-19 Роспутько якобы договорился о новом 5-летнем контракте с "горняками". Мол, это обстоятельство и позволило хавбеку улететь в Бельгию после того, как он пропустил стартовый матч Юношеской лиги УЕФА против "Порту" U-19.

Подлил масло в огонь скандала "Брутальный Футбол" , который первым известил о бегстве Роспутько в Россию. "Хочется верить, что это фейк!" – заклинали в популярном Telegram-канале. Хотя дальнейшие сообщения на позитивный лад украинское футбольное сообщество уже вряд ли вернут.

Наконец главред "Профутбол Digital" Владимир Зверов в Telegram-канале назвал конкретный пункт назначения в бегстве Роспутько. "Горняк" действительно направился в страну-агрессор. Подстрекала хавбека к такому поступку "Звезда" из Санкт-Петербурга из третьего (!) российского дивизиона. А в тренерский штаб этой команды входит предатель и по совместительству бывший полузащитник сборной Украины Геннадий Зубов. Итак, пазл сложился.