"Шахтар" оперативно призначив нового тренера: легенда без досвіду очолив команду

41-річний хорват очолив "гірників" після відставки Патріка ван Леувена. Нідерландцю не пробачили низку провалів на старті сезону.

Срна вперше працюватиме на чолі команди. Раніше він був асистентом португальця Луїша Каштру, а потім перейшов на адміністративну роботу в "Шахтарі". Призначеного торік керманичем "гірників" Ігора Йовічевіча називали креатурою Срни.

Хорватський фахівець готуватиме "Шахтар" до прийдешніх матчів. На 21 жовтня запланований матч української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ із Черкас, а 25 жовтня донеччани зіграють проти іспанської "Барселони" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Хто такий Даріо Срна

Уродженець жупанії Дубровачко-Неретванська, вихованець сплітського "Хайдука". На дорослому рівні дебютував у сезоні 1999/2000.

Влітку 2003 року за 1,2 млн євро перебрався до "Шахтаря". У лавах "гірників" провів 15 сезонів і виграв 9 чемпіонських титулів, 7 Кубків і 8 Суперкубків України, Кубок УЄФА 2008/09. У лютому 2018-го був дискваліфікований на півроку за вживання допінгу.

Останній сезон ігрової кар'єри провів за італійський "Кальярі". У складі збірної Хорватії зіграв 134 матчі, в яких забив 22 м'ячі. Узяв участь у чотирьох чемпіонатах Європи (2004, 2008, 2012, 2016) та двох Мундіалях (2006, 2014).