Камбэк в Лиге чемпионов не спас. "Шахтер" неожиданно уволил ван Леувена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

54-летний специалист завершил период работы с "горняками". Тренер не убедил менеджмент в собственной профпригодности.

Ван Леувен проработал во главе "Шахтера" всего три месяца. На старте сезона нидерландец занял пост, ставший вакантным после увольнения Игора Йовичевича. Вместе с тренером ряды чемпиона Украины покинул и штаб его ассистентов.

У руля "горняков" ван Леувен провел всего 12 матчей. В чемпионате Украины "Шахтер" успел четыре раза потерять очки – проиграл полтавской "Ворскле" (0:2) и трижды сыграл вничью ("Рух", "Кривбасс", "Верес"). В свою очередь в Лиге чемпионов дончане проиграли "Порту" (1:3) и одержали волевую победу над "Антверпеном" (3:2).

В сезоне 2022/23 ван Леувен привел луганскую "Зарю" к бронзовым наградам. Ранее он тренировал "Маккаби" из Тель-Авива, был спортивным директором алматинского "Кайрата", работал координатором молодых кадров в роттердамском "Фейеноорде". В 2006-2013 гг. нидерландец руководил молодежным департаментом "Шахтера".