"Шахтер" прилетел на сборы в Турцию: в обойме новичок и еще 30 футболистов

В турецкий Белек на тренировочный сбор прибыла делегация донецкого "Шахтера". Там "горняки" проведут 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Тренерский штаб дончан во главе с Игорем Йовичевичем взял на сборы 31-го исполнителя. Единственный новичок "Шахтера" – защитник Гиорги Гочолейшвили из грузинского "Сабуртало".

В составе "горняков" и Михаил Мудрик, которого активно сватают в лондонский "Арсенал". Приехал на сборы также бразильский защитник Лукас Тейлор. По слухам, он покинет "Шахтер" перед вторым кругом, поскольку наставник команды разочарован уровнем выступлений латераля.

Кроме того, в рядах "оранжево-черных" оказался Андрей Борячук. Воспитанник "Шахтера" первый круг УПЛ провел в харьковском "Металлисте 1925" на правах аренды. Форвард успел сыграть 8 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 3 мяча.

Список футболистов "Шахтера" на тренировочных сборах:

Вратари: А. Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик, Корниенко, Гочолейшвили

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков, Борячук