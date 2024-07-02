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"Шахтер" анонсировал два летних спарринга: новичок АПЛ среди соперников

Брдо, Вторник 02 июля 2024 11:17
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"Шахтер" анонсировал два летних спарринга: новичок АПЛ среди соперников Фото: "Горняки" на тренировочном сборе (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" согласовал еще два контрольных поединка в рамках подготовки к грядущему сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горняки" получили еще двух спарринг-партнеров в межсезонье. Ими стали "Хайдук" из хорватского Сплита и английский "Ипсвич".

Бронзовый призер чемпионата Хорватии станет соперником "Шахтера" 6 июля. С "Хайдуком" подопечные Марино Пушича встретятся на тренировочном собрании в Словении. 20 июля чемпион Украины будет противостоять новичку английской Премьер-лиги, а место проведения спарринга определят впоследствии.

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжаются в словенском Брдо.

На первом этапе наставник команды Пушич принялся работать с тремя десятками футболистов. В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители. Вне тренировочного процесса в данный момент задействованные на Евро-2024 игроки.

Первый спарринг на сборах "горняки" сыграли 29 июня. Подопечные Пушича разгромили боснийский "Сараево" (4:1) с голами Сикана, Крыськива, Траоре и Эгиналдо.

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

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