ua en ru
Сб, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" разгромил "Сараево" в первом спарринге лета

Брдо, Суббота 29 июня 2024 20:27
UA EN RU
"Шахтер" разгромил "Сараево" в первом спарринге лета Фото: "Горняки" разобрались со столичным грандом Боснии и Герцеговины (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" уверенно одолел боснийский "Сараево" в контрольном матче на словенской земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Шахтер" – "Сараево" – 4:1

Голы: Сикан, 12, Крыськив, 32, Траоре, 67 (пенальти), Эгиналдо, 84 – Оливейра, 51

"Горняки" активнее начали матч, поставив на быстрый гол. Открыть счет чемпионы Украины могли на 9-й минуте, но Назарина ударом со штрафного попал в перекладину. Зато воспользовался моментом три минуты спустя Сикан, сыграв в касание после комбинации Тобиаса и Кевина.

"Шахтер" продолжил играть первым номером. Вот Кевин решился на выстрел с дистанции – мимо ворот. А вскоре Бондаренко попал в штангу. На 32-й минуте команда Марино Пушича удвоила преимущество. Это Крыськив со второй попытки переиграл кипера после передачи Шведа.

На старте второй половины "Сараево" размочил счет. Оливейра мощным выстрелом со штрафного оставил не у дел Фесюна, заменившего в перерыве Ризныка. Однако развить локальный успех боснийский гранд не сумел.

Более того, "горняки" довели счет до разгромного. Сначала Траоре уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Педриньо. Под занавес же встречи Эгиналдо с нескольких метров завершил трехходовку с участием Цуканова и Невертона – 4:1 в итоге.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык – Тобиас, Назарина, Фарина, Азарови – Крыськив – Швед, Бондаренко, Гомес, Кевин – Сикан

К слову, ранее Премьер-лига сформировала календарь на новый сезон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины УПЛ Шахтер
NEWS
Россияне обстреляли Вольнянск под Запорожьем: есть жертвы, среди них дети
Россияне обстреляли Вольнянск под Запорожьем: есть жертвы, среди них дети
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США