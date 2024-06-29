"Шахтер" разгромил "Сараево" в первом спарринге лета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный поединок

"Шахтер" – "Сараево" – 4:1

Голы: Сикан, 12, Крыськив, 32, Траоре, 67 (пенальти), Эгиналдо, 84 – Оливейра, 51

"Горняки" активнее начали матч, поставив на быстрый гол. Открыть счет чемпионы Украины могли на 9-й минуте, но Назарина ударом со штрафного попал в перекладину. Зато воспользовался моментом три минуты спустя Сикан, сыграв в касание после комбинации Тобиаса и Кевина.

"Шахтер" продолжил играть первым номером. Вот Кевин решился на выстрел с дистанции – мимо ворот. А вскоре Бондаренко попал в штангу. На 32-й минуте команда Марино Пушича удвоила преимущество. Это Крыськив со второй попытки переиграл кипера после передачи Шведа.

На старте второй половины "Сараево" размочил счет. Оливейра мощным выстрелом со штрафного оставил не у дел Фесюна, заменившего в перерыве Ризныка. Однако развить локальный успех боснийский гранд не сумел.

Более того, "горняки" довели счет до разгромного. Сначала Траоре уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Педриньо. Под занавес же встречи Эгиналдо с нескольких метров завершил трехходовку с участием Цуканова и Невертона – 4:1 в итоге.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык – Тобиас, Назарина, Фарина, Азарови – Крыськив – Швед, Бондаренко, Гомес, Кевин – Сикан