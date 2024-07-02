"Шахтар" анонсував два літні спаринги: новачок АПЛ серед суперників

Донецький "Шахтар" узгодив ще два контрольні поєдинки в рамках підготовки до прийдешнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" отримали ще двох спаринг-партнерів у міжсезоння. Ними стали "Хайдук" із хорватського Спліта та англійський "Іпсвіч". Бронзовий призер чемпіонату Хорватії стане суперником "Шахтаря" 6 липня. Із "Хайдуком" підопічні Маріно Пушіча зустрінуться на тренувальних зборах у Словенії. Натомість 20 липня чемпіон України протистоятиме новачку англійської Прем'єр-ліги, а місце проведення спарингу визначать згодом. "Шахтар" у міжсезоння-2024 "Гірники" розпочали підготовку до нового сезону 24 червня. Тренувальні збори тривають в словенському Брдо. На першому етапі керманич команди Пушіч узявся працювати з трьома десятками футболістів. До лав "Шахтаря" повернулися орендовані виконавці. Поза тренувальним процесом наразі задіяні на Євро-2024 гравці. Перший спаринг на зборах "гірники" зіграли 29 червня. Підопічні Пушіча розгромили боснійський "Сараєво" (4:1) з голами Сікана, Криськіва, Траоре та Егіналдо.