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"Шахтар" анонсував два літні спаринги: новачок АПЛ серед суперників

Брдо, Вівторок 02 липня 2024 11:17
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"Шахтар" анонсував два літні спаринги: новачок АПЛ серед суперників Фото: "Гірники" на тренувальному зборі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" узгодив ще два контрольні поєдинки в рамках підготовки до прийдешнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" отримали ще двох спаринг-партнерів у міжсезоння. Ними стали "Хайдук" із хорватського Спліта та англійський "Іпсвіч".

Бронзовий призер чемпіонату Хорватії стане суперником "Шахтаря" 6 липня. Із "Хайдуком" підопічні Маріно Пушіча зустрінуться на тренувальних зборах у Словенії. Натомість 20 липня чемпіон України протистоятиме новачку англійської Прем'єр-ліги, а місце проведення спарингу визначать згодом.

"Шахтар" у міжсезоння-2024

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону 24 червня. Тренувальні збори тривають в словенському Брдо.

На першому етапі керманич команди Пушіч узявся працювати з трьома десятками футболістів. До лав "Шахтаря" повернулися орендовані виконавці. Поза тренувальним процесом наразі задіяні на Євро-2024 гравці.

Перший спаринг на зборах "гірники" зіграли 29 червня. Підопічні Пушіча розгромили боснійський "Сараєво" (4:1) з голами Сікана, Криськіва, Траоре та Егіналдо.

До слова, раніше пригадали топ-5 переїздів у "Динамо" футболістів із Донбасу на фоні трансферу Піхальонка.

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