Мошенники придумали новую схему для любителей образования и курсов - Нацполиция

Злоумышленники маскируют свои сообщения под официальную рассылку от известных учебных центров, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв. Основная цель аферистов - заставить человека открыть вложенный файл.

"В письме содержится PDF-документ со ссылкой. Если перейти по нему, загрузится архив с вредоносным файлом. Особенно уязвимы сотрудники госструктур и образовательных учреждений, которые действительно могли проходить курсы", - указывается в сообщении правоохранителей.

Киберпреступники рассчитывают на рассеянность. Пользователь видит знакомый логотип и нажимает ссылку. После этого вредоносное ПО попадает в систему. Это позволяет хакерам угонять пароли, финансовые данные или получать полный контроль над компьютером.

Как защититься от новой схемы киберпреступников?

Правоохранители призывают быть бдительными. Даже если письмо поступило от знакомого отправителя, это не гарантирует безопасность. Хакеры часто взламывают почтовые ящики для дальнейшей рассылки спама.

Чтобы не стать жертвой мошенников, соблюдайте правила:

не открывайте подозрительные вложения в электронных письмах;

избегайте запуска файлов из архивов, полученных из непроверенных источников;

проверяйте ссылки в PDF-файлах перед переходом;

ищите свои сертификаты только через личные кабинеты на официальных платформах.

Помните о цифровой гигиене. Одно давление может стоить безопасности всего предприятия.

Если вы получили такое письмо, не игнорируйте его. Ваша реакция поможет остановить атаку на других. Полиция советует послать подозрительное сообщение на проверку в Национальную команду реагирования на киберинциденты (CERT-UA). Для этого используйте e-mail: incidents@cert.gov.ua.

Своевременное оповещение позволяет быстро блокировать источник рассылки и защитить государственные и частные сети.