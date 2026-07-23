Мошенники придумали новую схему для любителей образования и курсов - Нацполиция

В Украине зафиксирована массовая рассылка опасных электронных писем от имени популярных образовательных платформ. Злоумышленники предлагают скачать сертификат о завершении обучения, но вместо документа пользователь получает вирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .
Злоумышленники маскируют свои сообщения под официальную рассылку от известных учебных центров, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв. Основная цель аферистов - заставить человека открыть вложенный файл.
"В письме содержится PDF-документ со ссылкой. Если перейти по нему, загрузится архив с вредоносным файлом. Особенно уязвимы сотрудники госструктур и образовательных учреждений, которые действительно могли проходить курсы", - указывается в сообщении правоохранителей.
Киберпреступники рассчитывают на рассеянность. Пользователь видит знакомый логотип и нажимает ссылку. После этого вредоносное ПО попадает в систему. Это позволяет хакерам угонять пароли, финансовые данные или получать полный контроль над компьютером.
Правоохранители призывают быть бдительными. Даже если письмо поступило от знакомого отправителя, это не гарантирует безопасность. Хакеры часто взламывают почтовые ящики для дальнейшей рассылки спама.
Чтобы не стать жертвой мошенников, соблюдайте правила:
Помните о цифровой гигиене. Одно давление может стоить безопасности всего предприятия.
Если вы получили такое письмо, не игнорируйте его. Ваша реакция поможет остановить атаку на других. Полиция советует послать подозрительное сообщение на проверку в Национальную команду реагирования на киберинциденты (CERT-UA). Для этого используйте e-mail: incidents@cert.gov.ua.
Своевременное оповещение позволяет быстро блокировать источник рассылки и защитить государственные и частные сети.
Недавно мошенники стали рассылать письма от "Новой Почты" , в которых сообщают о якобы обнаруженных во время аудита ошибках в отчетности. Чтобы заставить получателя действовать без раздумий, они вспоминают о возможных налоговых проверках, создают ощущение срочности и предлагают открыть вложения для внесения исправлений.
Также злоумышленники массово активизировались в популярных мессенджерах. Для защиты от киберпреступников эксперты рекомендуют настраивать цифровую гигиену в приложениях самостоятельно – в частности, уже известно, как распознать мошенника у Viber за 10 секунд с помощью автоматической проверки на спам , что позволяет блокировать вредоносное содержимое еще до начала переписки.