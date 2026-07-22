Украинцам стали поступать письма от "Новой Почты": компания сделала заявление

Мошенники начали новую фишинговую кампанию, используя имя "Новой почты". Украинцам рассылают поддельные электронные письма с сообщениями о якобы выявленных нарушениях в отчетности и угрозами налоговых проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Новой почты" в Telegram.

Как работает схема

Киберпреступники отправляют письма, в которых сообщают о якобы обнаруженных во время аудита ошибках в отчетности.

Чтобы заставить получателя действовать без раздумий, они упоминают возможные налоговые проверки, создают ощущение срочности и предлагают открыть вложение для внесения "исправлений".

В Новой почте подчеркнули, что подобные письма не отправляются ни компанией, ни другими предприятиями группы NOVA.

Как защитить себя

Компания рекомендует внимательно проверять адрес отправителя. Все официальные письма "Новой почты" приходят только с корпоративных доменов, поэтому любые ошибки в названии адреса или подозрительные изменения могут свидетельствовать о мошенничестве.

Также пользователям советуют не открывать письма от неизвестных отправителей, не переходить по сомнительным ссылкам и не запускать вложенные файлы.

Если подозрительное вложение уже было открыто или пользователь перешел по ссылке, необходимо как можно быстрее сменить пароли, проверить активные сеансы в своих аккаунтах и завершить все неизвестные подключения.

Дополнительно рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию для электронной почты, банковских сервисов, мессенджеров и других важных учетных записей.

Что делает "Новая почта"

Получив подобное письмо, его следует пометить как спам и удалить. В компании сообщили, что подразделение кибербезопасности уже занимается блокировкой фишинговой кампании и взаимодействует с профильными службами и провайдерами, чтобы ограничить деятельность злоумышленников.

Клиентов призвали соблюдать осторожность и придерживаться рекомендаций по кибербезопасности.