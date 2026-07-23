Шахраї вигадали нову схему для поціновувачів освіти та курсів - Нацполіція

Зловмисники маскують свої повідомлення під офіційну розсилку від відомих навчальних центрів, щоб викликати довіру у потенційних жертв. Основна мета аферистів - змусити людину відкрити вкладений файл.

“У листі міститься PDF-документ із посиланням. Якщо перейти за ним, завантажиться архів зі шкідливим файлом. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси”, - вказується в дописі правоохоронців.

Кіберзлочинці розраховують на неуважність. Користувач бачить знайомий логотип та натискає на посилання. Після цього шкідливе програмне забезпечення потрапляє в систему. Це дозволяє хакерам викрадати паролі, фінансові дані або отримувати повний контроль над комп'ютером.

Як захиститися від нової схеми кіберзлочинців?

Правоохоронці закликають бути пильними. Навіть якщо лист надійшов від знайомого відправника, це не гарантує безпеку. Хакери часто зламують поштові скриньки для подальшої розсилки спаму.

Щоб не стати жертвою шахраїв, дотримуйтеся правил:

не відкривайте підозрілі вкладення в електронних листах;

уникайте запуску файлів з архівів, отриманих з неперевірених джерел;

перевіряйте посилання в PDF-файлах перед переходом;

шукайте свої сертифікати лише через особисті кабінети на офіційних платформах.

Пам'ятайте про цифрову гігієну. Одне натискання може коштувати безпеки всього підприємства.

Якщо ви отримали такий лист, не ігноруйте його. Ваша реакція допоможе зупинити атаку на інших. Поліція радить надіслати підозріле повідомлення на перевірку до Національної команди реагування на кіберінциденти (CERT-UA). Для цього використовуйте електронну адресу: incidents@cert.gov.ua.

Своєчасне сповіщення дозволяє швидко блокувати джерела розсилки та захистити державні та приватні мережі.