Мошенники придумали новую схему обмана с "назначением" денежной помощи. Как она действует

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев. Под видом "назначения" помощи, они узнают данные банковских карт и, как итог, обналичивают их в свою пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.

Так, люди, попав "на крючок", переходят по предоставленным ссылкам и оказываются на ресурсах, визуально похожих на страницы банковских учреждений или государственных сервисов.

"Там же им предлагают ввести реквизиты собственных банковских карт. Таким образом злоумышленники получают полный доступ к чужим финансовым счетам", - говорится в сообщении.

Как это происходит: примеры

Так, 12 июня в полицейские подразделения Житомирской области обратились двое граждан с заявлениями. 49-летняя жительница г. Коростеня на фишинговом сайте указала реквизиты двух банковских карт. В результате потеряла около 28 тысяч гривен.

В похожую ситуацию попал и 50-летний житель Житомира. Муж "подарил" мошенникам более 58 тысяч гривен. Поэтому в настоящее время в обоих случаях продолжаются соответствующие проверки.

Как не стать жертвой мошенников?