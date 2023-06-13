Мошенники придумали новую схему обмана с "назначением" денежной помощи. Как она действует
Мошенники придумали новую схему обмана украинцев. Под видом "назначения" помощи, они узнают данные банковских карт и, как итог, обналичивают их в свою пользу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.
Так, люди, попав "на крючок", переходят по предоставленным ссылкам и оказываются на ресурсах, визуально похожих на страницы банковских учреждений или государственных сервисов.
"Там же им предлагают ввести реквизиты собственных банковских карт. Таким образом злоумышленники получают полный доступ к чужим финансовым счетам", - говорится в сообщении.
Как это происходит: примеры
Так, 12 июня в полицейские подразделения Житомирской области обратились двое граждан с заявлениями. 49-летняя жительница г. Коростеня на фишинговом сайте указала реквизиты двух банковских карт. В результате потеряла около 28 тысяч гривен.
В похожую ситуацию попал и 50-летний житель Житомира. Муж "подарил" мошенникам более 58 тысяч гривен. Поэтому в настоящее время в обоих случаях продолжаются соответствующие проверки.
Как не стать жертвой мошенников?
- безопасно общаться с представителями государственных и международных организаций онлайн вы можете, если лично осуществляли переход в мессенджеры через их официальный сайт;
- посторонние ссылки на онлайн-ресурсы, даже от знакомых, расценивайте как недостоверную и опасную информацию, которая может привести к финансовым потерям;
- при оформлении электронных заявок, связанных с указанием личной информации, обращайте внимание, находитесь ли вы на защищенном Интернет-ресурсе (его адрес должен начинаться с https://, в некоторых браузерах также стоит значок "замок");
- обращайте внимание на адресную строку на ссылку перехода. Незначительные изменения в адресе электронной почты могут привести вас на совершенно другой сайт (например, вместо gmail.com может быть gmeill.co);
- не устанавливайте на свои компьютеры, телефоны или другие гаджеты стороннее программное обеспечение, которое вам предлагают неизвестные лица для получения социальной помощи.
Отметим, что эту схему обмана вряд ли можно назвать новой. О ней РБК-Украина писало еще в августе 2022 года. Тогда мошенники обещали якобы "компенсации" и "финансовую помощь" от якобы ООН, Европейского суда по правам человека, Красного Креста и т.д. Преступники заявляют, что выплаты проходят "за счет конфискованных активов РФ".
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