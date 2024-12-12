Мошенница выманила миллион гривен у жены пленного защитника "Азовстали"

Правоохранители задержали жительницу Киевской области, которая мошенническим путем получила почти миллион гривен от жены защитника "Азовстали", который находится в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

Подозреваемая обещала родственникам военнопленных и пропавших без вести помочь вернуть их близких домой. За "ускорение" этого процесса она требовала значительные суммы денег.

В одном из таких случаев она утверждала, что имеет связи в администрации российской тюрьмы, где удерживают украинского военного. Используя эмоциональное состояние жены пленного, подозреваемая манипулировала ее страхами и даже угрожала негативными последствиями для ее мужа в случае отказа заплатить деньги.

Задержание произошло во время передачи части средств. В ходе обысков у мошенницы изъяли мобильный телефон, банковские карты и другие доказательства, подтверждающие ее преступную деятельность.

Досудебное расследование осуществляет Служба безопасности Украины. Подозреваемой инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).