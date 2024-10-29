RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Шахеды" заходили с разных направлений: в Киеве рассказали о работе ПВО

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были обезврежены все вражеские дроны-камикадзе, которые российские захватчики запускали для ударов по Киеву. В столице между тем произошли возгорания из-за падения обломков БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

В администрации отметили, что эта воздушная атака противника на украинскую стала 18-й с начала октября.

В КГВА проинформировали, что воздушную тревогу за ночь в Киеве объявляли дважды, а продолжалась суммарно более четырех часов.

"Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены", - рассказал чиновник.

Какие последствия

По передним данным, в результате атаки ударных дронов оккупантов в столице зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.

Так, в Соломенском районе была разгерметизация газовой трубы на территории жилой застройки на фасадной части девятиэтажки.

В результате произошло возгорание магазина.

"Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован", - передал руководитель КГВА.

 

Последствия ночной атаки дронов россиян по Киеву 29 октября (фото: t.me/VA_Kyiv)

Он также рассказал, что за помощью медиков обратились пятеро пострадавших, один человек - госпитализирован.

А в Святошинском районе столицы обломки БПЛА врага выбили стекла в трехэтажном административном здании.

"Информация о пострадавших не поступала", - добавил чиновник.

 

Последствия атаки "Шахедов" по Киеву ночью 29 октября (фото: tt.me/dsns_telegram)

Удар "Шахедов" по Киеву

Напомним, в ночь на 29 октября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине для воздушной атаки. Столица также стала целью неприятеля при этом дроновом ударе.

Так, около половины пятого часа рана в Киеве были слышны взрывы, в городе велась работа ПВО из-за атаки врага с применением "Шахедов".

Впоследствии стало известно о падении обломков российских БПЛА в Соломенском и Святошинском районах столицы. Сообщалось о пожарах и появились данные о пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОАтака дронов