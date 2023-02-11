"Шахеды" поразили три энергетических объекта в Днепропетровской области

Отмечается, что иранские дроны поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один - в Никопольском.

В Криворожском районе - один и тот же объект атаковали дважды в сутки.

"Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые пожарные уже успокоили. На местах прилетов работают соответствующие службы – ликвидируют последствия атак. Люди невредимы", - сообщили в ОВА.

Напомним, что 9 февраля оккупанты запустили на область партию "Шахедов", однако все они были сбиты силами ПВО. Враг не успокоился и на Днепропетровскую область полетели ракеты. В Криворожском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Украинские защитники сбили 9 российских ракет над Львовской областью во время массированной атаки 10 февраля. При этом в результате атаки в области также есть повреждения.

Также мы писали, что российские военные ночью 10 февраля нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову. В городе наблюдаются перебои со светом, водоснабжением и отоплением.