Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову: есть перебои со светом и отоплением

Российские военные сегодня ночью, 10 февраля, нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову. В городе наблюдаются перебои со светом, водоснабжением и отоплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В четыре утра – серия ударов по Харькову. Враг целит по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - говорится в сообщении Терехова.

По его словам, все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты ночью нанесли удары по критической инфраструктуре региона, всего зафиксировано около 10 взрывов. Также он добавил, что в некоторых районах наблюдаются перебои с электроэнергией.