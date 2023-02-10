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Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову: есть перебои со светом и отоплением

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Харьков, Пятница 10 февраля 2023 04:56
Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову: есть перебои со светом и отоплением Фото: оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 10 февраля, нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову. В городе наблюдаются перебои со светом, водоснабжением и отоплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В четыре утра – серия ударов по Харькову. Враг целит по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - говорится в сообщении Терехова.

По его словам, все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты ночью нанесли удары по критической инфраструктуре региона, всего зафиксировано около 10 взрывов. Также он добавил, что в некоторых районах наблюдаются перебои с электроэнергией.

Ранее мы писали, что в Днепре, Харькове и Запорожье сегодня ночью, 10 февраля, были слышны взрывы. В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Напомним, что вечером 9 февраля Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Дроны были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

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