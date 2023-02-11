"Шахеди" вразили три енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області

Зазначається, що іранські дрони вразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.

У Криворізькому районі один і той же об'єкт атакували двічі на добу.

"Всюди суттєві руйнування. Відбулися пожежі, які пожежники вже заспокоїли. На місцях прильотів працюють відповідні служби – ліквідують наслідки атак. Люди неушкоджені", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що 9 лютого окупанти запустили на область партію "Шахедів", проте всі вони були збиті силами ППО. Ворог не заспокоївся і на Дніпропетровську область полетіли ракети. У Криворізькому районі було потрапляння в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Українські захисники збили 9 російських ракет над Львівською областю під час масованої атаки 10 лютого. При цьому внаслідок атаки в області також є пошкодження.

Також ми писали, що російські військові вночі 10 лютого завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.