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"Шахеди" вразили три енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області

Фотоілюстрація: "Шахеди" вразили три енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Артур Родивилов

У Дніпропетровській області в ніч проти 11 лютого ворожі дрони атакували три енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів сталися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зазначається, що іранські дрони вразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.

У Криворізькому районі один і той же об'єкт атакували двічі на добу.

"Всюди суттєві руйнування. Відбулися пожежі, які пожежники вже заспокоїли. На місцях прильотів працюють відповідні служби – ліквідують наслідки атак. Люди неушкоджені", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що 9 лютого окупанти запустили на область партію "Шахедів", проте всі вони були збиті силами ППО. Ворог не заспокоївся і на Дніпропетровську область полетіли ракети. У Криворізькому районі було потрапляння в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Українські захисники збили 9 російських ракет над Львівською областю під час масованої атаки 10 лютого. При цьому внаслідок атаки в області також є пошкодження.

Також ми писали, що російські військові вночі 10 лютого завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

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Дніпропетровська область