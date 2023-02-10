Украинские военные сбили 9 российских ракет над Львовской областью, но есть и попадания

Украинские защитники сбили 9 российских ракет над Львовской областью во время массированной атаки 10 февраля. При этом в результате атаки в области также есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого .

"Воины ПвК "Запад", которые охраняют небо на западе нашего государства, сбили 12 ракет. Из них 9 - над Львовской областью. К сожалению, есть попадания. В нашей области тоже", - отметил он.

По его словам, россияне попали в объект критической энергетической инфраструктуры. Там возник пожар. На месте уже работают все службы. Специалисты изучают масштабы повреждений. В связи с этим во Львовской области возможны перебои с электроснабжением.

Кроме того, вражеская ракета упала в 4 метрах от автобусной остановки в Золочевском районе. Она не взорвалась, так что специалисты работают над ее обезвреживанием. Козицкий попросил водителей объезжать этот участок.

Еще одна российская ракета упала недалеко от санатория во Львовском районе. Взрывная волна повредила окна здания.

По предварительным данным, погибших или пострадавших в результате обстрелов нет.

Отметим, что РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней массированной атаки.

Россияне выпустили 71 крылатую ракету и 7 дронов во время обстрела. При этом наши бойцы уничтожили 61 ракету и 5 дронов.

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