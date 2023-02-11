ua ru
Сб, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахеды" поразили три энергетических объекта в Днепропетровской области

Новина українською →
Днепропетровская область, Суббота 11 февраля 2023 07:53
"Шахеды" поразили три энергетических объекта в Днепропетровской области Фотоиллюстрация: "Шахеды" поразили три энергетических объекта в Днепропетровской области (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Артур Родивилов

В Днепропетровской области в ночь на 11 февраля вражеские дроны атаковали три энергетических объекта. В результате ударов произошли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Отмечается, что иранские дроны поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один - в Никопольском.

В Криворожском районе - один и тот же объект атаковали дважды в сутки.

"Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые пожарные уже успокоили. На местах прилетов работают соответствующие службы – ликвидируют последствия атак. Люди невредимы", - сообщили в ОВА.

Напомним, что 9 февраля оккупанты запустили на область партию "Шахедов", однако все они были сбиты силами ПВО. Враг не успокоился и на Днепропетровскую область полетели ракеты. В Криворожском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Украинские защитники сбили 9 российских ракет над Львовской областью во время массированной атаки 10 февраля. При этом в результате атаки в области также есть повреждения.

Также мы писали, что российские военные ночью 10 февраля нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову. В городе наблюдаются перебои со светом, водоснабжением и отоплением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм