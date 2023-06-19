Над Одесской областью силы ПВО сбили 4 "Калибра"
Фото: ПВО сбила над Одесской областью 4 ракеты (GettyImages)
Российская оккупационная армия ночью, 19 июня, атаковала Одесскую область ракетами "Калибр".
Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Из акватории Черного моря в Одесскую область летели 4 калибра", - отметил Братчук.
Он добавил, что все враждебные цели уничтожены силами противовоздушной обороны Украины.
Ночная российская атака
Ночью, 19 июня, в южных и восточных областях звучали сирены воздушной тревоги.
В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о пусках ракет и дронов россией на Украину.
Сообщалось о работе ПВО. Взрывы звучали в Одессе и в Запорожье.
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