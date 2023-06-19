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Над Одесской областью силы ПВО сбили 4 "Калибра"

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Одесская область, Понедельник 19 июня 2023 06:36
Над Одесской областью силы ПВО сбили 4 "Калибра" Фото: ПВО сбила над Одесской областью 4 ракеты (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия ночью, 19 июня, атаковала Одесскую область ракетами "Калибр".

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Из акватории Черного моря в Одесскую область летели 4 калибра", - отметил Братчук.

Он добавил, что все враждебные цели уничтожены силами противовоздушной обороны Украины.

Ночная российская атака

Ночью, 19 июня, в южных и восточных областях звучали сирены воздушной тревоги.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о пусках ракет и дронов россией на Украину.

Сообщалось о работе ПВО. Взрывы звучали в Одессе и в Запорожье.

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