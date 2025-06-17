"Шахеды" окружали Киев, ракета Х-101 попала в дом: Игнат раскрыл подробности атаки РФ

По его словам, Россия выпустила около 440 ударных беспилотников, из них примерно 280 были дронами типа "Шахед".

Они атаковали столицу с разных направлений, в том числе через русло Днепра, создавая угрозу по всему городу.

"И вот огромное количество этих "Шахедов" просто с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра некоторые, остальные - с восточного/западного направления, атакуя столицу в разных районах", - пояснил Игнат.

По его словам, также было выпущено 16 крылатых ракет Х-101, из которых 15 сбито, одна попала в жилой дом.

Две ракеты Х-47м2 "Кинжал" не достигли целей. Кроме того, враг применил ракеты "Калибр" на Запорожском направлении, которые не удалось сбить.

Один из самых массированных ударов

Он отметил, что в столице были найдены фрагменты кассетных боеприпасов, которые имеют много поражающих элементов и используются для максимального поражения людей. Это свидетельствует о террористическом характере обстрелов.

"Это один из (самых массированных ударов по Украине - ред.). Потому что Киев переживал более страшные даже варианты, когда летели десятки баллистических ракет по столице. Когда враг обстреливал Х-101 и там "Кинжалы", кажется были и баллистика, когда "прилет" был по больнице "Охматдет" и тому подобное. То есть были ужасные моменты в истории нашей столицы и других городов. Харьков, Днепр, Сумы и так далее", - подытожил Игнат.

Он также сравнил ситуацию с атаками на Израиль, где сотни баллистических ракет одновременно обстреливают страну.

В отличие от маленького Израиля, Украина значительно больше по территории, однако враг применяет тактику массированных, но точечных ударов, чтобы нанести максимальный ущерб.