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Шахеды летят в Украину с конвейера: "Флеш" раскрыл детали о запасах РФ

23:40 04.06.2026 Чт
2 мин
Какое еще оружие оккупанты выпускают "с колес"?
aimg Екатерина Коваль
Фото: российский беспилотник типа "Шахед" (Getty Images)

Анализ дат производства сбитого российского оружия позволяет косвенно оценить запасы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Что показывают даты

В четверг, 4 июня, в Харьков прилетел "Шахед", изготовленный буквально несколько дней назад. Это дало повод проанализировать даты производства различных типов оружия, которое Россия использует против Украины:

  • "Шахеды" - обычно прилетают с датой выпуска 5-15 дней. Россия атакует ими практически сразу после изготовления.
  • "Искандер" 9М723 - прилетают с датой 2025 года. Запас таких ракет в РФ оценивается минимум в 180-250 единиц.
  • "Цирконов" - все зафиксированные образцы датированы 2026 годом.

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  • Х-101 - чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска, также 2026 год.
  • С-400 (РМ48У) - прилетают 2026 года производства.
  • Х-59 - датированы третьим кварталом 2025 года.
Фото: дата производства на российском "Шахеде" (facebook.com/Serhii.Flash)

Что это означает

Общий вывод: производство беспилотников и ракет в России не позволяет формировать большие стратегические запасы - почти все, что выходит с заводов, сразу идет на фронт. Исключение - "Искандеры", запас которых остается относительно значительным.

Данные о свежих датах на сбитых "Шахедах" совпадают с информацией о наращивании производства. По данным Bloomberg, в апреле объемы производства дронов в России выросли на 117% по сравнению с тем же периодом 2025 года - Москва планирует выпустить 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей в этом году. Производство "Шахедов" также существенно возросло, хотя значительная часть зависит от китайских комплектующих.

Впрочем, Украина бьет в ответ: недавно украинские военные взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт и заблокировали вражеский хаб для запуска "Шахедов".

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