Шахеди летять в Україну з конвеєра: "Флеш" розкрив деталі про запаси РФ

Аналіз дат виробництва збитої російської зброї дає змогу опосередковано оцінити запаси РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова.
Що показують дати
У четвер, 4 червня, до Харкова прилетів "Шахед", виготовлений буквально кілька днів тому. Це дало привід проаналізувати дати виробництва різних типів зброї, яку Росія використовує проти України:
Що це означає
Загальний висновок: виробництво безпілотників і ракет у Росії не дозволяє формувати великі стратегічні запаси - майже все, що виходить із заводів, одразу йде на фронт. Виняток - "Іскандери", запас яких залишається відносно значним.
Дані про свіжі дати на збитих "Шахедах" збігаються з інформацією про нарощування виробництва. За даними Bloomberg, у квітні обсяги виробництва дронів у Росії зросли на 117% порівняно з тим самим періодом 2025 року - Москва планує випустити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин цього року. Виробництво "Шахедів" також суттєво зросло, хоча значна частина залежить від китайських комплектуючих.
Втім, Україна б'є у відповідь: нещодавно українські військові взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт і заблокували ворожий хаб для запуску "Шахедів".