Шахеды летят в Украину с конвейера: "Флеш" раскрыл детали о запасах РФ
Анализ дат производства сбитого российского оружия позволяет косвенно оценить запасы РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.
Что показывают даты
В четверг, 4 июня, в Харьков прилетел "Шахед", изготовленный буквально несколько дней назад. Это дало повод проанализировать даты производства различных типов оружия, которое Россия использует против Украины:
- "Шахеды" - обычно прилетают с датой выпуска 5-15 дней. Россия атакует ими практически сразу после изготовления.
- "Искандер" 9М723 - прилетают с датой 2025 года. Запас таких ракет в РФ оценивается минимум в 180-250 единиц.
- "Цирконов" - все зафиксированные образцы датированы 2026 годом.
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- Х-101 - чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска, также 2026 год.
- С-400 (РМ48У) - прилетают 2026 года производства.
- Х-59 - датированы третьим кварталом 2025 года.
Что это означает
Общий вывод: производство беспилотников и ракет в России не позволяет формировать большие стратегические запасы - почти все, что выходит с заводов, сразу идет на фронт. Исключение - "Искандеры", запас которых остается относительно значительным.
Данные о свежих датах на сбитых "Шахедах" совпадают с информацией о наращивании производства. По данным Bloomberg, в апреле объемы производства дронов в России выросли на 117% по сравнению с тем же периодом 2025 года - Москва планирует выпустить 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей в этом году. Производство "Шахедов" также существенно возросло, хотя значительная часть зависит от китайских комплектующих.
Впрочем, Украина бьет в ответ: недавно украинские военные взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт и заблокировали вражеский хаб для запуска "Шахедов".