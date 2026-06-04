Шахеды летят в Украину с конвейера: "Флеш" раскрыл детали о запасах РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Что показывают даты

В четверг, 4 июня, в Харьков прилетел "Шахед", изготовленный буквально несколько дней назад. Это дало повод проанализировать даты производства различных типов оружия, которое Россия использует против Украины:

"Шахеды" - обычно прилетают с датой выпуска 5-15 дней. Россия атакует ими практически сразу после изготовления.

- обычно прилетают с датой выпуска 5-15 дней. Россия атакует ими практически сразу после изготовления. "Искандер" 9М723 - прилетают с датой 2025 года. Запас таких ракет в РФ оценивается минимум в 180-250 единиц .

- прилетают с датой 2025 года. Запас таких ракет в РФ оценивается минимум в . "Цирконов" - все зафиксированные образцы датированы 2026 годом.

Х-101 - чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска, также 2026 год.

- чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска, также 2026 год. С-400 (РМ48У) - прилетают 2026 года производства.

- прилетают 2026 года производства. Х-59 - датированы третьим кварталом 2025 года.

Фото: дата производства на российском "Шахеде" (facebook.com/Serhii.Flash)

Что это означает

Общий вывод: производство беспилотников и ракет в России не позволяет формировать большие стратегические запасы - почти все, что выходит с заводов, сразу идет на фронт. Исключение - "Искандеры", запас которых остается относительно значительным.