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Шахеди летять в Україну з конвеєра: "Флеш" розкрив деталі про запаси РФ

23:40 04.06.2026 Чт
2 хв
Яку ще зброю окупанти випускають "з коліс"?
aimg Катерина Коваль
Шахеди летять в Україну з конвеєра: "Флеш" розкрив деталі про запаси РФ Фото: російський безпілотник типу "Шахед" (Getty Images)
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Аналіз дат виробництва збитої російської зброї дає змогу опосередковано оцінити запаси РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Що показують дати

У четвер, 4 червня, до Харкова прилетів "Шахед", виготовлений буквально кілька днів тому. Це дало привід проаналізувати дати виробництва різних типів зброї, яку Росія використовує проти України:

  • "Шахеди" - зазвичай прилітають із датою випуску 5-15 днів. Росія атакує ними практично одразу після виготовлення.
  • "Іскандер" 9М723 - прилітають із датою 2025 року. Запас таких ракет у РФ оцінюється щонайменше у 180-250 одиниць.
  • "Цирконів" - всі зафіксовані зразки датовані 2026 роком.

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  • Х-101 - найчастіше датовані кількома місяцями до запуску, також 2026 рік.
  • С-400 (РМ48У) - прилітають 2026 року виробництва.
  • Х-59 - датовані третім кварталом 2025 року.
Фото: дата виробництва на російському "Шахеді" (facebook.com/Serhii.Flash)

Що це означає

Загальний висновок: виробництво безпілотників і ракет у Росії не дозволяє формувати великі стратегічні запаси - майже все, що виходить із заводів, одразу йде на фронт. Виняток - "Іскандери", запас яких залишається відносно значним.

Дані про свіжі дати на збитих "Шахедах" збігаються з інформацією про нарощування виробництва. За даними Bloomberg, у квітні обсяги виробництва дронів у Росії зросли на 117% порівняно з тим самим періодом 2025 року - Москва планує випустити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин цього року. Виробництво "Шахедів" також суттєво зросло, хоча значна частина залежить від китайських комплектуючих.

Втім, Україна б'є у відповідь: нещодавно українські військові взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт і заблокували ворожий хаб для запуску "Шахедів".

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