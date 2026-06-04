Шахеди летять в Україну з конвеєра: "Флеш" розкрив деталі про запаси РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Що показують дати

У четвер, 4 червня, до Харкова прилетів "Шахед", виготовлений буквально кілька днів тому. Це дало привід проаналізувати дати виробництва різних типів зброї, яку Росія використовує проти України:

"Шахеди" - зазвичай прилітають із датою випуску 5-15 днів. Росія атакує ними практично одразу після виготовлення.

- зазвичай прилітають із датою випуску 5-15 днів. Росія атакує ними практично одразу після виготовлення. "Іскандер" 9М723 - прилітають із датою 2025 року. Запас таких ракет у РФ оцінюється щонайменше у 180-250 одиниць .

- прилітають із датою 2025 року. Запас таких ракет у РФ оцінюється щонайменше у . "Цирконів" - всі зафіксовані зразки датовані 2026 роком.

Х-101 - найчастіше датовані кількома місяцями до запуску, також 2026 рік.

- найчастіше датовані кількома місяцями до запуску, також 2026 рік. С-400 (РМ48У) - прилітають 2026 року виробництва.

- прилітають 2026 року виробництва. Х-59 - датовані третім кварталом 2025 року.

Фото: дата виробництва на російському "Шахеді" (facebook.com/Serhii.Flash)

Що це означає

Загальний висновок: виробництво безпілотників і ракет у Росії не дозволяє формувати великі стратегічні запаси - майже все, що виходить із заводів, одразу йде на фронт. Виняток - "Іскандери", запас яких залишається відносно значним.