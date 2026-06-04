Шахеди летять в Україну з конвеєра: "Флеш" розкрив деталі про запаси РФ
Аналіз дат виробництва збитої російської зброї дає змогу опосередковано оцінити запаси РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова.
Що показують дати
У четвер, 4 червня, до Харкова прилетів "Шахед", виготовлений буквально кілька днів тому. Це дало привід проаналізувати дати виробництва різних типів зброї, яку Росія використовує проти України:
- "Шахеди" - зазвичай прилітають із датою випуску 5-15 днів. Росія атакує ними практично одразу після виготовлення.
- "Іскандер" 9М723 - прилітають із датою 2025 року. Запас таких ракет у РФ оцінюється щонайменше у 180-250 одиниць.
- "Цирконів" - всі зафіксовані зразки датовані 2026 роком.
- Х-101 - найчастіше датовані кількома місяцями до запуску, також 2026 рік.
- С-400 (РМ48У) - прилітають 2026 року виробництва.
- Х-59 - датовані третім кварталом 2025 року.
Що це означає
Загальний висновок: виробництво безпілотників і ракет у Росії не дозволяє формувати великі стратегічні запаси - майже все, що виходить із заводів, одразу йде на фронт. Виняток - "Іскандери", запас яких залишається відносно значним.
Дані про свіжі дати на збитих "Шахедах" збігаються з інформацією про нарощування виробництва. За даними Bloomberg, у квітні обсяги виробництва дронів у Росії зросли на 117% порівняно з тим самим періодом 2025 року - Москва планує випустити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин цього року. Виробництво "Шахедів" також суттєво зросло, хоча значна частина залежить від китайських комплектуючих.
Втім, Україна б'є у відповідь: нещодавно українські військові взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт і заблокували ворожий хаб для запуску "Шахедів".