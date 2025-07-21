"Шахеды", "Калибры", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95: чем РФ атакует Украину этой ночью
В ночь на 21 июля Россия осуществляет комбинированную атаку на Украину. В частности, враг выпустил по нашей стране дроны типа "Шахед", крылатые ракеты "Калибр", аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ракеты с бомбардировщиков Ту-95.
РБК-Украина собрало главное, что известно по состоянию на сейчас.
Начиная с вечера воскресенья, 20 июля, в воздушном пространстве Украины начали фиксировать ударные беспилотники россиян. Сначала они летели через Запорожскую и Сумскую область, впоследствии их стало больше.
В частности, уже по состоянию на 01:45 было известно, что на фоне атаки "Шахедов" в Киеве и Харькове раздаются звуки взрывов.
Уже в 23:44 Воздушные силы ВСУ предупредили, что зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ. Вылет, вероятно, боевой. По крайней мере мониторинговые каналы писали о пусковых маневрах.
Отметим, что самолеты Ту-95МС являются носителями ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Кроме вышеуказанного, враг трижды поднимал в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Первый вылет был зафиксирован в 00:23, второй в 02:50, а третий в 03:34. После первого в Киеве был слышен звук взрыва, однако, судя по всему, это был не прилет, а лишь звук ракеты.
Ряд каналов писали, что прилет произошел в Ирпене. Однако никаких официальных подтверждений этому не было.
Также этой ночью, в 02:18, военные зафиксировали пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Они летели с юга и впоследствии их движение было на запад Украины. По последним данным, их фиксировали в Тернопольской области.
Обновлено в 03:46
Воздушные силы ВСУ зафиксировали крылатые ракеты с самолетов Ту-95. Сейчас их фиксируют в Харьковской области - они летят в направлении Полтавской.
Обновлено в 04:09
Крылатые ракеты с Ту-95 продолжили движение на запад, после чего было зафиксировано еще новые группу в Сумской области.
По последним данным, ракеты летят на Шполу и Пирятин.
Информация была взята из Telegram-канала Воздушных сил ВСУ.
Первые последствия атаки РФ
Напомним, что в Киеве в результате атаки РФ дронами взрывы звучат уже на протяжении нескольких часов. В частности, известно, что в Дарницком районе возник пожар на крыше здания.
Кроме того, известно, что враг совершил минимум 12 ударов дронами по Харькову. В городе в результате вражеской атаки возникли пожары, также известно о повреждении дороги, трамвайный рельс и электропровода.
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