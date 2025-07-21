Пожары, поврежденны трамвайные рельсы и электропровода: последствия атаки РФ по Харькову

В ночь на 21 июля россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе много пожаров и уже известно о первых последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Взрывы в городе начались примерно в 01:36. Впоследствии они продолжились и по последним данным, предварительно, в Харькове зафиксировано 11 прилетов. Кроме того, все они, по предварительным данным, в Киевском районе.

Первые последствия атаки

По состоянию на 01:43 мэр Харькова сообщил, что в городе на ту минуту было уже четыре взрыва и начался большой пожар. Позже глава ОГА Олег Синегубов проинформировал, что в Харькове не один пожар.

Впоследствии Терехов начал информировали о первых последствиях вражеской атаки.

"По локации одного из прилетов - выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода. О пострадавших - уточняем", - говорилось в сообщении в 02:23.

Через несколько минут на он проинформировал о еще одном из последствий атаки. В частности, на гражданском предприятии возник пожар.

Пока информации о пострадавших не было.

Обновлено в 02:49

"По уточненной информации, враг совершил 12 ударов по Харькову этой ночью", - написал Терехов.