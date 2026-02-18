RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Шахеды" атаковали Николаев: задело дома в частном секторе

Фото: враг время от времени атакует Николаев дронами, ракетами и КАБами (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне утром 18 февраля атаковали Николаев дронами. Уже известно о том, что повреждены дома в частном секторе.

Как передает РБК-Украина, об этом написал мэр Николаева Виталий Ким в своем Telegram.

Читайте также: В Николаеве во время российского обстрела пострадал энергетик во время обстрела

"Николаев. В результате атаки "Шахедов" есть повреждения домов в частном секторе. По состоянию на сейчас без пострадавших", - написал мэр города.

Отметим, что Ким еще накануне вечером писал о группах дронов, которые двигались в направлении Николаева. Воздушные Силы в свою очередь сообщали о группах БпЛА на Николаевщину с юга в 0:12, и о беспилотниках, которые направлялись тоже с юга на областной центр в 1:17.

Также, согласно сообщениям военных ПС, враг сегодня ночью атаковал Укрраину КАБами. Пуск управляемых авиабомб россияне применили в Запорожье, Сумской, Черниговской, Харьковской областях и тому подобное.

Атаки на Николаев и область

Следует отметить, что Николаевская область под прицелом врага оказывается нередко. Например, РБК-Украина писало недавно, как в Николаеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Были зафиксированы и случаи, когда регион оставался без света из-за обстрелов оккупантов. Например, в прошлом месяце на Николаевщине российские войска осуществили массированную атаку - часть района области поглотил блэкаут.

Сообщалось также о случаях, когда после российских атак в Николаеве и области люди оказывались в тяжелом состоянии, некоторые умирали. Мы писали о такой атаке, где было много травмированных из-за обстрелов РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна в УкраинеАтака дронов