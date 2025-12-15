ua en ru
"Шахеды" атаковали Днепропетровскую область: раненые люди, разрушенные здания и транспорт

Днепропетровская область, Понедельник 15 декабря 2025 08:10
"Шахеды" атаковали Днепропетровскую область: раненые люди, разрушенные здания и транспорт Иллюстративное фото: спасательная операция после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 15 декабря российские войска осуществили очередную массированную атаку на Днепропетровскую область, применив "Шахеды" и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко.

По словам чиновника, в ночь на 15 декабря под вражеским огнем оказались несколько районов региона, есть пострадавшие среди мирного населения.

Так, на Синельниковщине оккупанты атаковали Николаевскую громаду, применив ударные дроны. В результате удара ранения получили двое мужчин в возрасте 29 и 42 года. Из-за взрывов возникли пожары, зафиксировано повреждение объектов гражданской инфраструктуры.

Также российские "Шахеды" были направлены на Павлоград и Пятихатки. В этих населенных пунктах произошли возгорания, повреждена инфраструктура и транспортное предприятие. Окончательные последствия атаки сейчас уточняются соответствующими службами.

Отдельно агрессор обстрелял Никопольский район, применив РСЗО "Град". Удар пришелся по Марганецкой громаде. По уточненным данным, в результате дневного обстрела пострадали три человека: 19-летний парень, 51-летняя женщина и 55-летний мужчина. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Вместе с тем, несмотря на интенсивность атаки, силы противовоздушной обороны продемонстрировали эффективную работу. По информации Воздушного командования, с вечера до утра над Днепропетровщиной было уничтожено 22 вражеских беспилотника.

Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска осуществили ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких областях Украины. В результате обстрела без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

По данным Воздушных сил, той ночью враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" и 138 дронов. Силам ПВО удалось сбить 110 вражеских беспилотников.

Отметим, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ резко усилила воздушные удары по Украине в последнее время.

