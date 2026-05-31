Россияне ударили по Днепру, горит склад логистической компании

Российские войска днем 31 мая нанесли удар по Днепру. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на складе логистической компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганджи.

На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания.

Кроме того, в Днепре вражеским дроном было уничтожено отделение №1 Новой почты

Чтобы ликвидировать пожар на складе, город предоставляет чрезвычайникам водовозы. Городские больницы также наготове.

Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, жилую застройку пожар не затронул.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

"Из-за атаки россиян на Днепр горят склад логистической компании и машины, припаркованные рядом", - сообщил Ганджа.

Обстрел Украины 31 мая

Напомним, в ночь на 31 мая Россия атаковала Украину 229 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В частности, российские оккупанты атаковали дронами Славянск Донецкой области. Один из беспилотников повредил отделение Новой почты.