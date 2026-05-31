ua en ru
Вс, 31 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ударили по Днепру, горит склад логистической компании

13:02 31.05.2026 Вс
2 мин
Масштабный пожар до сих пор не потушили
aimg Татьяна Степанова
Россияне ударили по Днепру, горит склад логистической компании Фото: в Днепре горит склад логистической компании из-за атаки РФ (t.me/dnipropetrovskaODA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска днем 31 мая нанесли удар по Днепру. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на складе логистической компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганджи.

"Из-за атаки россиян на Днепр горят склад логистической компании и машины, припаркованные рядом", - сообщил Ганджа.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, жилую застройку пожар не затронул.

Чтобы ликвидировать пожар на складе, город предоставляет чрезвычайникам водовозы. Городские больницы также наготове.

Фото: последствия атаки РФ на Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)

Кроме того, в Днепре вражеским дроном было уничтожено отделение №1 Новой почты

Здание выгорело дотла. Сотрудники не пострадали.

На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания.

Обстрел Украины 31 мая

Напомним, в ночь на 31 мая Россия атаковала Украину 229 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В частности, российские оккупанты атаковали дронами Славянск Донецкой области. Один из беспилотников повредил отделение Новой почты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепр Война в Украине
Новости
Дроны летели с семи направлений, более 10 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
Дроны летели с семи направлений, более 10 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
Аналитика
"Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола