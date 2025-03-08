ВСУ показали дрон-ружье Lucky Strike: он может уничтожать вражеские беспилотники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины .

"Воины нашей бригады уже успели удивить противника своими техническими апгрейдами дронов-бомбардировщиков. Птички, вооруженные гранатометами и автоматами, уже применяются подразделениями Отдельной президентской. Теперь эта линейка пополнилась дроном Lucky Strike с закрепленным дробовиком", - говорится в сообщении.

Украинское оружие

Напомним, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина построила новый ОПК, который на сегодня имеет возможности, которые выросли в 35 раз до 35 млрд долларов в год.

По его словам, за два года производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров в 5 раз, противотанкового оружия в 2 раза, боеприпасов в 2,5 раза.

Шмыгаль добавил, что сейчас Украина производит около трети от необходимого оружия, а цель - 50% минимум.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с начала полномасштабной войны производство отечественного вооружения резко возросло. Однако добавил, что наша страна и в дальнейшем нуждается в поддержке со стороны ЕС и США.

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