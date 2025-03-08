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"Шахед для бедных". Военные показали, как сбивают картонные дроны оккупантов

Украина, Суббота 08 марта 2025 22:36
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"Шахед для бедных". Военные показали, как сбивают картонные дроны оккупантов Фото: военные показали, как сбивают картонные дроны оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные уничтожают российские ударные дроны на Лиманском направлении. Там оккупанты используют бумажные беспилотники "Молния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 63-й отдельной механизированной бригады.

Пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады сообщила, что эти беспилотники изготовлены из картона, фанеры и пластика.

"На самом деле это очень неприятная штука - так сказать, "Шахед" для бедных. Стоит копейки (2 тысячи долларов), а может пролететь 50 км и притащить 10-килограммовый снаряд", - отметили военные.

В бригаде заверили, что украинские зенитчики способны фиксировать даже такие дроны, а пилоты БПЛА - уничтожать их с помощью FPV-дронов.

Напомним, что ранее сегодня ВСУ показали дрон-ружье Lucky Strike, которое может уничтожать вражеские беспилотники.

Заметим, что вчера, глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что Нидерланды выделят финансовую помощь на дроны для Украины. Сейчас идет речь о 700 миллионах евро.

Мы также писали, что на днях Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории.

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