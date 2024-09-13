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Шаг вместо копейки. Что известно об историческом названии украинской монеты

Фото: копейки (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В 2024 году руководство Национального банка Украины выступило с предложением заменить копейку как разменную монету гривны на историческую денежную единицу - шаг. Старинная денежная единица по использованию на украинских землях в XVI–XVII веках, а также имела популярность в период Украинской революции 1917–1921 годов.

Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Пышный отметил, что у копейки есть российское происхождение, поэтому ее планируют изъять в рамках политики деколонизации. В то же время, шаг имеет свою долгую историю.

Сначала это была польская монета номиналом три деньги, появившаяся в 1528 году и быстро распространившаяся на украинских землях. В 1918 году при становлении Украинской Народной Республики были выпущены бумажные деньги под названием "шаги", хотя металлических монет так и не изготовили.

Копейка происходит из Московии. В XVI веке появилась монета с изображением всадника с копьем, получившая название "копейная деньга". Впоследствии эта монета эволюционировала в копейку, которая использовалась и в Российской империи, и в Советском Союзе, а позже была введена в обращение и в Украине после обретения независимости. Однако из-за российского происхождения Национальный банк предлагает ее изъять.

Возвращение шага к обращению может стать символическим шагом в направлении обновления украинской идентичности и исторических традиций.

Другие реформы НБУ

В 2024 году Национальный банк Украины продолжает активную работу над реформами, направленными на стабилизацию экономики и адаптацию к условиям войны. Среди ключевых реформ:

К примеру, в июле 2024 года НБУ смягчил валютные ограничения, введенные во время военного положения, чтобы стимулировать экономическое развитие и привлекать иностранные инвестиции. Также в сентябре НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса. Это поддержит обороноспособность страны, работу украинских предприятий и Ядерного страхового пула.

Какие лимиты на валютные карты начали действовать с 10 сентября – читайте в нашем материале.

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Национальный банк Украины