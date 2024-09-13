Шаг замість копійки. Що відомо про історичну назву української монети

Пишний зазначив, що копійка має російське походження, тому її планують вилучити в рамках політики деколонізації. Водночас шаг має свою довгу історію.

Спочатку це була польська монета номіналом три гроші, яка з'явилася в 1528 році й швидко поширилася на українських землях. У 1918 році під час становлення Української Народної Республіки були випущені паперові гроші під назвою "шаги", хоча металевих монет так і не виготовили.

Копійка ж походить із Московії. У XVI столітті з'явилася монета із зображенням вершника зі списом, що отримала назву "копєйная дєньга". Згодом ця монета еволюціонувала в копійку, яка використовувалася і в Російській імперії, і в Радянському Союзі, а пізніше була введена в обіг і в Україні після здобуття незалежності. Однак через російське походження Національний банк пропонує її вилучити.

Повернення шага до обігу може стати символічним кроком у напрямку відновлення української ідентичності та історичних традицій.

Інші реформи НБУ

У 2024 році Національний банк України (НБУ) продовжує активну роботу над реформами, спрямованими на стабілізацію економіки та адаптацію до умов війни. Серед ключових реформ:

До прикладу, у липні 2024 року НБУ пом'якшив валютні обмеження, запроваджені під час воєнного стану, щоб стимулювати економічний розвиток і залучати іноземні інвестиції. Також у вересні НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу. Це підтримає обороноздатність країни, роботу українських підприємств та Ядерного страхового пулу