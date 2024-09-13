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Шаг замість копійки. Що відомо про історичну назву української монети

Фото: копійки (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У 2024 році керівництво Національного банку України виступило з пропозицією замінити копійку, як розмінну монету гривні, на історичну грошову одиницю - шаг. Старовинна грошова одиниця шаг використовувалася на українських землях у XVI–XVII століттях, а також мала популярність у період Української революції 1917–1921 років.

Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Пишний зазначив, що копійка має російське походження, тому її планують вилучити в рамках політики деколонізації. Водночас шаг має свою довгу історію.

Спочатку це була польська монета номіналом три гроші, яка з'явилася в 1528 році й швидко поширилася на українських землях. У 1918 році під час становлення Української Народної Республіки були випущені паперові гроші під назвою "шаги", хоча металевих монет так і не виготовили.

Копійка ж походить із Московії. У XVI столітті з'явилася монета із зображенням вершника зі списом, що отримала назву "копєйная дєньга". Згодом ця монета еволюціонувала в копійку, яка використовувалася і в Російській імперії, і в Радянському Союзі, а пізніше була введена в обіг і в Україні після здобуття незалежності. Однак через російське походження Національний банк пропонує її вилучити.

Повернення шага до обігу може стати символічним кроком у напрямку відновлення української ідентичності та історичних традицій.

Інші реформи НБУ

У 2024 році Національний банк України (НБУ) продовжує активну роботу над реформами, спрямованими на стабілізацію економіки та адаптацію до умов війни. Серед ключових реформ:

До прикладу, у липні 2024 року НБУ пом'якшив валютні обмеження, запроваджені під час воєнного стану, щоб стимулювати економічний розвиток і залучати іноземні інвестиції. Також у вересні НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу. Це підтримає обороноздатність країни, роботу українських підприємств та Ядерного страхового пулу

Які ліміті на валютні картки почали діяти з 10 вересня - читайте у нашому матеріалі.

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Національний банк України