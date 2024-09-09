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НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса: что разрешили

Украина, Понедельник 09 сентября 2024 14:11
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НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса: что разрешили Фото: Валютные ограничения для бизнеса смягчили  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений для бизнеса. Постановление вступает в силу 10 сентября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Смягчение валютных ограничений поддержит обороноспособность страны, работу украинских предприятий и Ядерного страхового пула", - говорится в сообщении.

Среди направлений, которых коснуться изменения:

Покупка и перевод иностранной валюты для покрытия выбросов диоксида углерода. Государственные предприятия смогут покупать валюту и переводить ее в пользу нерезидентов, чтобы закупать квоты для покрытия или компенсации выбросов диоксида углерода (CO₂), связанных с авиационной деятельностью.

Выплаты по операциям, предусмотренным договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами.

Покупка и перевод иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, являющимися субъектами электронной коммерции, для уплаты НДС в ЕС.

Компенсация уплаченных купонных платежей по еврооблигациям. Дополнительно к уже существующим возможностям, введенным в мае и июле, НБУ позволит бизнесу возместить купонные платежи по еврооблигациям, которые были выплачены с 24 февраля 2022 года по 9 июля 2024 года (включительно).

"Такие переводы разрешены исключительно за счет собственной иностранной валюты бизнеса (не купленной и не привлеченной в форме кредита или займа от резидента), следовательно, это не окажет негативного влияния на международные резервы", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, НБУ с 4 мая внедрил крупнейший пакет смягчения валютных ограничений с начала войны, касающийся только бизнеса. Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что этот пакет будет стоить 5,5 млрд долларов.

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