Последнее ослабление валютных ограничений – положительный шаг, но этого недостаточно, - эксперт

Недавний пакет Национального банка Украины по ослаблению валютных ограничений – это положительный шаг, но он не поможет бизнесу решить все накопившиеся с начала войны проблемы.

"11 июля НБУ принял очередной пакет ослабления, позволив платить проценты по еврооблигациям. Это шаг в правильном направлении и положительный сигнал для бизнеса. Однако это не позволяет решить проблему финансовых обязательств инвесторов, накопившихся за время после начала широкомасштабного вторжения России", - объяснил эксперт.

Магда подчеркнул, что без участия внешнего капитала восстановление Украины невозможно. А его, в свою очередь, не получится привлечь без решения накопившихся проблем обслуживания внешних долгов.



Он рассказал, что раньше были другие положительные решения по вопросу валютной либерализации. В частности, в мае НБУ дал бизнесу возможность репатриировать "новые" дивиденды.

"Однако, на репатриацию «новых» дивидендов было наложено ограничение на уровне 1 млн евро в месяц, что учитывая масштабы Украины – это еще меньше капли в море", - пояснил эксперт.



Кроме того, Нацбанк предоставил возможность оплаты процентных платежей по "старым" внешним кредитам, которые в соответствии с условиями кредитного договора подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года. Но здесь тоже было наложено ограничение.



Магда подчеркнул, что Нацбанку следует поработать над созданием благоприятных условий для стабильной работы промышленников, аграриев и энергетиков, являющихся ключевыми донорами наполнения украинских бюджетов разных уровней.



"Частный капитал стал уже важной составляющей восстановления Украины от последствий войны. Средства, которые будут вкладывать частные инвесторы, помогут восстановить экономику, создать новые рабочие места и улучшить инфраструктуру. Именно поэтому необходимо максимально упростить привлечение инвестиций в страну, делая процесс инвестирования более простым и удобным для всех", - подытожил он.



Ранее сообщалось, что меморандум по МВФ предусматривает дальнейшую валютную либерализацию в Украине.