НБУ установил лимиты на валютные карты: какие ограничения действуют с сегодняшнего дня
Национальный банк Украины ввел лимиты на операции с валютными картами. Ограничения на покупку драгоценностей и сделки с недвижимостью введены с 10 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НБУ.
НБУ устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. гривен в эквиваленте на расчеты за рубежом с использованием валютных платежных карт, открытых украинскими банками, на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), 5944 (часы, и из серебра) и 5972 (магазины монет и марок).
"Необходимость в этом мере показала проведенный НБУ анализ с привлечением банков и платежных систем. Он подтвердил наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за пределами Украины, установленное НБУ на период действия военного положения", - говорится в сообщении.
Такой лимит соответствует общему лимиту, установленному НБУ для гривневых карт, для расчетов за границей.
Также НБУ ограничил операции с агентами и менеджерами с недвижимостью за рубежом.
Устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тыс. гривен в эквиваленте операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для оплаты комиссии за управление, оплату за проживание и связанных с этим комиссий.
"Лимит в 500 тыс. гривен учитывает потребности украинцев, находящихся за пределами Украины или путешествующих за границей, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, совершающих указанные операции. Он позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в больших объемах", - говорится в сообщении.
Напомним, НБУ с начала войны 24 февраля 2022 г. ввел строгие валютные ограничения и запретил продавать доллары для населения. Затем НБУ постепенно упразднял эти ограничения, но они остаются достаточно жесткими.
На рынке сохраняется значительный структурный дефицит валюты, который НБУ покрывает из резервов за счет международной помощи. За первые 8 месяцев центробанк продал на межбанке 20 млрд. долларов, из которых население купило в банках 7 млрд долларов.