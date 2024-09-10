НБУ установил лимиты на валютные карты: какие ограничения действуют с сегодняшнего дня

Национальный банк Украины ввел лимиты на операции с валютными картами. Ограничения на покупку драгоценностей и сделки с недвижимостью введены с 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НБУ .

НБУ устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. гривен в эквиваленте на расчеты за рубежом с использованием валютных платежных карт, открытых украинскими банками, на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), 5944 (часы, и из серебра) и 5972 (магазины монет и марок).

"Необходимость в этом мере показала проведенный НБУ анализ с привлечением банков и платежных систем. Он подтвердил наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за пределами Украины, установленное НБУ на период действия военного положения", - говорится в сообщении.

Такой лимит соответствует общему лимиту, установленному НБУ для гривневых карт, для расчетов за границей.

Также НБУ ограничил операции с агентами и менеджерами с недвижимостью за рубежом.

Устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тыс. гривен в эквиваленте операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для оплаты комиссии за управление, оплату за проживание и связанных с этим комиссий.

"Лимит в 500 тыс. гривен учитывает потребности украинцев, находящихся за пределами Украины или путешествующих за границей, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, совершающих указанные операции. Он позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в больших объемах", - говорится в сообщении.