Шабунину продлили меру пресечения еще на два месяца

Дело Шабунина

Напомним, 11 июля главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину объявили подозрение. По данным следствия, во время мобилизации 2022 года он длительное время не появлялся на месте службы, находясь в гражданских учреждениях под видом командировок.

При этом он ежемесячно получал зарплату - 50 тысяч гривен. По оценке ГБР, его действия нанесли государству ущерб на сумму более 224 тысяч гривен.

Также во время следствия проверялись обстоятельства использования Шабуниным машины, предназначенной для нужд ВСУ. По результатам проверки оснований для сообщения о подозрении по данному факту не обнаружено.

Уже 13 августа Шабунину объявили обновленное подозрение. В ЦПК отметили, что следователи изменили квалификацию ранее объявленных преступлений и не добавили новых статей, но обновили описание обстоятельств их совершения.

А 14 августа сотрудники ГБР завершили расследование в отношении Шабунина.