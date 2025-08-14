ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ГБР завершило расследование дела Шабунина: что дальше

Украина, Четверг 14 августа 2025 16:35
UA EN RU
ГБР завершило расследование дела Шабунина: что дальше Фото: Виталий Шабунин в суде (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Его обвиняют в уклонении от прохождения военной службы при содействии командира части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Как отметили правоохранители, после того, как сторона защиты ознакомится с делом, обвинительный акт передадут в суд.

Кроме того, в ГБР сообщили, что Шабунину вернули электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту жительства.

"Отмечаем, что следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки с соблюдением всех требований закона. ГБР всегда действует ради справедливости и остается вне политики, несмотря на громкость и резонанс отдельных дел. В конце концов, суд поставит все точки над "и" и даст окончательную оценку действиям подозреваемого", - заявили в ГБР.

Дело Шабунина

В бюро напомнили, что 11 июля 2025 года главе ЦПК объявили подозрение. По данным следствия, при мобилизации в 2022 году он длительное время не появлялся на месте службы, находясь в гражданских учреждениях под видом командировок.

При этом он ежемесячно получал зарплату - 50 тысяч гривен. По оценке ГБР, его действия нанесли государству ущерб на сумму более 224 тысяч гривен.

Также в ходе следствия проверялись обстоятельства использования Шабуниным машины, предназначенной для нужд ВСУ. По результатам проверки оснований для сообщения о подозрении по этому факту не выявлено.

Источники РБК-Украина сообщали, что 13 августа Шабунину объявили обновленное подозрение. В ЦПК отметили, что следователи изменили квалификацию ранее объявленных преступлений и не добавили новых статей, но обновили описание обстоятельств их совершения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР
Новости
Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)
Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия