Через змову на тютюновому ринку держава втрачає сотні мільйонів, - нардеп

Фото: Андрій Холодів (Віталій Носач, РБК-Україна)

На думку нардепа, Меморандум про шляхи розвитку тютюнової галузі в Україні не дасть результатів

Держава і місцеві бюджети недоотримують значні суми податків, можливо, сотні мільйонів гривень, з-за змову на тютюновому ринку. Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів народний депутат від "Слуги народу" та заступник голови фінансового комітету парламенту Андрій Холодів.

"Вони оплачують існування монополій зі своєї кишені – наприклад, в одній пачці сигарет за 40 гривень вартість монополії – 3 гривні. Помножте це на 365 днів у році і на кількість курців в Україні", - сказав Холодів, висловлюючи підтримку рішення президента Володимира Зеленського щодо демонополізації галузей, в тому числі тютюнової.

Але, за його словами, через 2,5 місяці з моменту зустрічі президента Зеленського з представниками тютюнових компаній-виробників, вирішення головного питання - створення рівних умов на ринку для всіх учасників - немає.

"Замість цього почалися політичні ігри навколо підписання якогось Меморандуму про шляхи розвитку тютюнової галузі в Україні", - додав нардеп.

Холодів відзначає, що компанії, які рішенням Антимонопольного комітету (від 10.10.2019 №697-р) визнані учасниками картельної змови, отримали можливість використовувати цей Меморандум для захисту в судах оскаржувати штраф у 6,5 млрд грн, і завдали іміджевий удар по владі. "Більше ніяких результатів ринку цей Меморандум поки не дав. Точно також, на його думку, немає виходу з конфлікту між монополістами з одного боку та роздрібною торгівлею – з іншого.

"Спочатку проблему намагалися вирішити шляхом внесення поправки №8 до законопроекту 1049, яка встановлювала єдині торговельні націнки для опту – 7% і 13% - для роздробу. Законопроект підтриманий парламентом. За словами виробників, це - "неринковий метод". Але насправді така риторика – просто захист зручною для них монополії. І навіть якщо буде політична воля скасувати поправку №8, то таке рішення можна буде приймати тільки після реальної ліквідації монополії на ринку", - вважає нардеп.

Відповідаючи на питання щдо скандальної поправки в законопроект №1049, яку в ЗМІ називають "маржа Холодова", нардеп сказав, що його колега по комітету Олександр Дубинський подав пропозицію про те, щоб законодавчо розділити маржу між оптовиком і роздробом, щоб всі заробляли однаково. У відповідь тютюнове лобі нібито стало чинити на нього тиск. Також Холодів допускає, що атака на нього могла бути пов'язана ще з тим, що йому пророкують місце голови КМДА.

"Це був просто шантаж. Більш того, неймовірним чином правка Дубинського №8 до законопроекту №1049 стала "правкою Холодова", а потім зажила своїм медійної життям і стала мемом", - відповів депутат.

Також Холодів відкинув свою причетність до ініціативи про чотириразове підвищення акцизу на тютюн для нагрівання для систем, хоча вважає, що підвищення вартості будь-яких тютюнових виробів сприятиме оздоровленню українців.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов і найбільші тютюнові компанії України 12 грудня підписали Меморандум про взаєморозуміння про прозоре і передбачуване регулювання розвитку тютюнової промисловості.