Рада підприємців закликала Зеленського ветувати проект №1049

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На думку Ради, Україна порушила зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі

Рада підприємців при Кабінеті міністрів України пропонує ветувати законопроект про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів (№1049). Про це йдеться в офіційному листі Ради до президента України, голови Верховної ради та прем'єр-міністра, передає УНІАН.

Зокрема, Рада підприємців розкритикувала правку №8, яка була внесена депутатами-членами профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики напередодні фінального голосування за законопроект у сесійній залі.

Хоча законопроект стосується запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, з подачі ряду народних депутатів була внесена правка, яка тематично абсолютно не стосується теми законопроекту, але вносить серйозні зміни до порядку ціноутворення на тютюновому ринку, заявили в Раді.

"Ця поправка була внесена наспіх, з порушенням вимог ч. 1 ст. 116 Регламенту, і вона ніяк не пов'язана зі змістом законопроекту і метою його прийняття", - заявив у листі голова Ради підприємців Леонід Козаченко.

Крім того, у Раді підприємців нагадують, що чинними законами України (в т. ч. ст. 44 і 190 Господарського кодексу, ст. 11 і 12 закону України "Про ціни і ціноутворення") забороняється вводити необґрунтовані заборони та обмеження в ціноутворенні.

"Також прийнята поправка не узгоджується з вимогами Всесвітньої організації торгівлі та міжнародними принципами ціноутворення і регулювання ринку тютюнових виробів", - нагадує Козаченко.

За прогнозами Ради підприємців, згадана поправка №8 призведе до необгрунтованого підвищення цін на сигарети на 18% (тобто в середньому на 7 гривень за пачку) вже в найближчі тижні. Це не тільки збільшить витрати населення, але також розширить тіньову торгівлю тютюновими виробами.