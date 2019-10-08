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Рада підприємців закликала Зеленського ветувати проект №1049

Новини » Політика    08.10.2019 - 11:53
Рада підприємців закликала Зеленського ветувати проект №1049
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На думку Ради, Україна порушила зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі

Рада підприємців при Кабінеті міністрів України пропонує ветувати законопроект про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів (№1049). Про це йдеться в офіційному листі Ради до президента України, голови Верховної ради та прем'єр-міністра, передає УНІАН.

Зокрема, Рада підприємців розкритикувала правку №8, яка була внесена депутатами-членами профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики напередодні фінального голосування за законопроект у сесійній залі.

Хоча законопроект стосується запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, з подачі ряду народних депутатів була внесена правка, яка тематично абсолютно не стосується теми законопроекту, але вносить серйозні зміни до порядку ціноутворення на тютюновому ринку, заявили в Раді.

"Ця поправка була внесена наспіх, з порушенням вимог ч. 1 ст. 116 Регламенту, і вона ніяк не пов'язана зі змістом законопроекту і метою його прийняття", - заявив у листі голова Ради підприємців Леонід Козаченко.

Крім того, у Раді підприємців нагадують, що чинними законами України (в т. ч. ст. 44 і 190 Господарського кодексу, ст. 11 і 12 закону України "Про ціни і ціноутворення") забороняється вводити необґрунтовані заборони та обмеження в ціноутворенні.

"Також прийнята поправка не узгоджується з вимогами Всесвітньої організації торгівлі та міжнародними принципами ціноутворення і регулювання ринку тютюнових виробів", - нагадує Козаченко.

За прогнозами Ради підприємців, згадана поправка №8 призведе до необгрунтованого підвищення цін на сигарети на 18% (тобто в середньому на 7 гривень за пачку) вже в найближчі тижні. Це не тільки збільшить витрати населення, але також розширить тіньову торгівлю тютюновими виробами.

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