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Кабмін планує зустріч з тютюновими компаніями щодо скандальної правки

Новини » Економіка    21.10.2019 - 14:03
Кабмін планує зустріч з тютюновими компаніями щодо скандальної правки
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін спробує донести свою позицію та знайти спільну мову з компаніями

Кабінет міністрів планує цього тижня провести зустріч з тютюновими компаніями для обговорення "тютюнової" правки. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає РБК-Україна з посиланням на ЕП.

"Тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків в Україні. Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається. На цьому тижні плануємо провести з ними зустріч, щоб пояснити позицію уряду та знайти спільну мову з ними. Нам важливо, щоб не тільки вони, а й будь-який бізнес бачив, що ми не будемо стояти на боці лобістів окремих інтересів", - сказав він.

За його словами, правка в законопроект, яка стала причиною "виникнення занепокоєння у тютюнових компаній", була подана не урядом, а народним депутатом.

Як заявляли ряд експертів, наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі, яка передбачена поправкою №8 депутата О.Дубинського до законопроекту №1049, може стати значне зростання тіньового ринку та, як наслідок, втрати бюджету.

За підрахунками фахівців, зростання контрабанди прогнозується з 8,4% до 20%. В результаті такого значного зростання тіньового ринку бюджет недоотримає 9,1 млрд грн (з них 6,6 млрд по акцизу, 2 млрд по ПДВ, 0,6 млрд по роздрібному акцизу).

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна рада ухвалила в цілому проект закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - № 1049.

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