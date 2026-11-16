Сезонный скачок цен: как подорожали в Украине огурцы и сколько стоят помидоры
Середина ноября вносит свои коррективы в цены на популярные среди украинцев овощи. Ощутимо подорожали огурцы, тогда как помидоры до сих пор остаются более доступными.
Подробнее о причинах подорожания огурцов, текущих ценах и ситуации со стоимостью помидоров в разных магазинах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Почему цены на огурцы стремительно взлетели
На прошлой неделе цены на огурцы на оптовом рынке "Столичный" в Киеве выросли до 200 гривен за килограмм.
Столько стоили уманские колючие огурцы нового оборота, в то время как за гладкие нужно было отдать 160 гривен за килограмм.
Колючие огурцы от другого производителя также стоили по 160 гривен за килограмм (о чем свидетельствует соответствующий видеообзор).
В то же время за килограмм турецких огурцов нужно было отдать (согласно данным на сайте рынка), около 145-150 гривен за килограмм.
В AgroTimes уточнили, что такая ситуация связана:
- с периодом окончания оборота пленочных теплиц;
- с нехваткой продукции на рынке.
Сколько стоят огурцы сейчас
Исходя из данных портала "Минфин" (по состоянию на 16 ноября 2026 года) стоимость огурцов в Украине зависит от:
- сорта;
- конкретной розничной сети (магазина)
Так, средняя стоимость килограмма:
- огурцов в Novus - 154 гривны;
- огурцов гладких в Megamarket - 194,50 гривны;
- огурцов колючих в Megamarket - 250,50 гривны;
- огурцов короткоплодных в Auchan - 195,90 гривны.
Текущие цены на огурцы в разных супермаркетах (инфографика: index.minfin.com.ua)
Что происходит с ценами на помидоры
Цены на томаты на оптовом рынке "Столичный" в Киеве были на прошлой неделе значительно демократичнее:
- красный томат предлагали по 70 гривен за килограмм;
- томат-сливку - по 100 гривен за килограмм;
- желтый томат - по 110 гривен за килограмм;
- желтый томат-сливку - по 140 гривен за килограмм;
- розовые томаты - от 110 до 140 гривен за килограмм.
Сейчас, согласно данным портала "Минфин", средняя цена на красные помидоры составляет 122,35 гривны:
- в Auchan - 144,70 гривен за килограмм;
- в Novus - 99,99 гривен за килограмм.
Розовые помидоры можно найти в среднем за 115,83 гривны:
- в Auchan - 109,50 гривен за килограмм;
- в Novus - 119 гривен за килограмм;
- в Metro - 119 гривен за килограмм.
Текущие цены на помидоры в разных супермаркетах (инфографика: index.minfin.com.ua)
Тем временем средняя цена (по состоянию на 16 ноября) за помидоры-сливки - 142,82 гривны:
- в Metro - 123,76 гривен за килограмм;
- в Auchan - 113 гривен за килограмм;
- в Novus - 119 гривен за килограмм;
- в Megamarket - 215,50 гривен за килограмм.
Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на продукты в мире выросли до максимума за четыре года.
Кроме того, мы объясняли, какие продукты в Украине больше всего зависят от доллара.
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