Пик активности клещей уже скоро: названы 6 правил, которые спасут от укуса

15:52 20.04.2026 Пн
3 мин
Украинцам объяснили, когда нужно обращаться в больницу
aimg Татьяна Веремеева
Пик активности клещей уже скоро: названы 6 правил, которые спасут от укуса Фото: В Минздраве рассказали, когда пик атаки клещей (Getty Images)

Сезон активности клещей в Украине уже начался и продлится почти до конца осени. Наибольший риск укусов ожидается в мае-июне и сентябре-октябре.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины рассказывает, как уберечься от клещей и что делать, если все же подхватили его.

Главное:

  • Самые опасные периоды: Минздрав предупредил о двух пиках активности клещей - в мае-июне и сентябре-октябре.
  • Места обитания: Паразиты встречаются не только в лесах, но и в городских парках, на газонах и дачных участках.
  • Средства защиты: Эффективными являются репелленты с содержанием DEET, пикаридина, IR3535 или масла лимонного эвкалипта.
  • Действия при укусе: Клеща следует удалить пинцетом как можно скорее; запрещено использовать масло, спирт или сдавать паразита на анализы.
  • Когда к врачу: Помощь нужна, если клещ был на теле более 36 часов или появились температура или сыпь.

Как объясняют в Минздраве, клещи обитают не только в лесах. Их можно встретить на городских газонах, в парках, на приусадебных участках. Они не прыгают с деревьев и не преследуют человека, но могут попасть на тело во время отдыха на природе.

Как уменьшить риск укуса

Чтобы избежать укуса клеща, в Минздраве советуют:

  • воздержаться от прогулок по лесу (в частности из-за минной опасности);
  • держаться центра троп и не заходить в высокую траву;
  • выбирать закрытую одежду: светлую, плотную, с длинными рукавами и штанинами, заправлять брюки в носки;
  • не сидеть и не лежать на траве;
  • использовать репелленты;
  • осматривать себя и близких каждые два часа.

Какие репелленты эффективны

Защититься от клещей помогут специальные средства. Они должны содержать хотя бы одно из следующих веществ:

  • DEET (ДЭТА);
  • пикаридин;
  • IR3535;
  • эфирное масло лимонного эвкалипта (OLE);
  • PMD;
  • 2-undecanone;
  • перметрин.

В Минздраве отмечают, что важно следовать инструкциям и регулярно обновлять защиту.

Что делать после прогулки

После возвращения домой необходимо:

  • тщательно осмотреть себя и близких при хорошем освещении;
  • начинать осмотр со ступней и двигаться вверх;
  • принять душ;
  • постирать одежду и почистить вещи.

Особое внимание стоит обратить на:

  • волосы и кожу головы;
  • уши;
  • воротник одежды;
  • зону под грудью;
  • живот;
  • пах;
  • подколенные участки;
  • места под носками.

Что делать при укусе клеща

Если клещ все же присосался:

  • его нужно удалить как можно быстрее;
  • нельзя заливать клеща спиртом или маслом;
  • удалять следует специальным пинцетом или обратиться в травмпункт;
  • после этого обработать место укуса антисептиком и вымыть руки.

Сдавать клеща на анализ не нужно.

После укуса важно наблюдать за состоянием здоровья в течение нескольких недель. Если появится температура или покраснение, следует немедленно обратиться к врачу. Также консультация нужна, если клещ находился на теле более 36 часов - в таком случае могут назначить профилактическое лечение от болезни Лайма.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с потеплением активизировались клещи, которые могут переносить опасные болезни. Специалисты объясняют, где чаще всего кусают паразиты, чем они опасны и как защититься от укуса и правильно действовать в случае его обнаружения.

Также мы рассказывали, что больше всего клещей в лесах, парках и влажных местах, а рост популяции связывают с теплой погодой.

