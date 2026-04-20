Пик активности клещей уже скоро: названы 6 правил, которые спасут от укуса
Сезон активности клещей в Украине уже начался и продлится почти до конца осени. Наибольший риск укусов ожидается в мае-июне и сентябре-октябре.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины рассказывает, как уберечься от клещей и что делать, если все же подхватили его.
Главное:
- Самые опасные периоды: Минздрав предупредил о двух пиках активности клещей - в мае-июне и сентябре-октябре.
- Места обитания: Паразиты встречаются не только в лесах, но и в городских парках, на газонах и дачных участках.
- Средства защиты: Эффективными являются репелленты с содержанием DEET, пикаридина, IR3535 или масла лимонного эвкалипта.
- Действия при укусе: Клеща следует удалить пинцетом как можно скорее; запрещено использовать масло, спирт или сдавать паразита на анализы.
- Когда к врачу: Помощь нужна, если клещ был на теле более 36 часов или появились температура или сыпь.
Как объясняют в Минздраве, клещи обитают не только в лесах. Их можно встретить на городских газонах, в парках, на приусадебных участках. Они не прыгают с деревьев и не преследуют человека, но могут попасть на тело во время отдыха на природе.
Как уменьшить риск укуса
Чтобы избежать укуса клеща, в Минздраве советуют:
- воздержаться от прогулок по лесу (в частности из-за минной опасности);
- держаться центра троп и не заходить в высокую траву;
- выбирать закрытую одежду: светлую, плотную, с длинными рукавами и штанинами, заправлять брюки в носки;
- не сидеть и не лежать на траве;
- использовать репелленты;
- осматривать себя и близких каждые два часа.
Какие репелленты эффективны
Защититься от клещей помогут специальные средства. Они должны содержать хотя бы одно из следующих веществ:
- DEET (ДЭТА);
- пикаридин;
- IR3535;
- эфирное масло лимонного эвкалипта (OLE);
- PMD;
- 2-undecanone;
- перметрин.
В Минздраве отмечают, что важно следовать инструкциям и регулярно обновлять защиту.
Что делать после прогулки
После возвращения домой необходимо:
- тщательно осмотреть себя и близких при хорошем освещении;
- начинать осмотр со ступней и двигаться вверх;
- принять душ;
- постирать одежду и почистить вещи.
Особое внимание стоит обратить на:
- волосы и кожу головы;
- уши;
- воротник одежды;
- зону под грудью;
- живот;
- пах;
- подколенные участки;
- места под носками.
Что делать при укусе клеща
Если клещ все же присосался:
- его нужно удалить как можно быстрее;
- нельзя заливать клеща спиртом или маслом;
- удалять следует специальным пинцетом или обратиться в травмпункт;
- после этого обработать место укуса антисептиком и вымыть руки.
Сдавать клеща на анализ не нужно.
После укуса важно наблюдать за состоянием здоровья в течение нескольких недель. Если появится температура или покраснение, следует немедленно обратиться к врачу. Также консультация нужна, если клещ находился на теле более 36 часов - в таком случае могут назначить профилактическое лечение от болезни Лайма.
