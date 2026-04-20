Пик активности клещей уже скоро: названы 6 правил, которые спасут от укуса

Сезон активности клещей в Украине уже начался и продлится почти до конца осени. Наибольший риск укусов ожидается в мае-июне и сентябре-октябре.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины рассказывает, как уберечься от клещей и что делать, если все же подхватили его.

Главное: Самые опасные периоды: Минздрав предупредил о двух пиках активности клещей - в мае-июне и сентябре-октябре.

Минздрав предупредил о двух пиках активности клещей - в мае-июне и сентябре-октябре. Места обитания: Паразиты встречаются не только в лесах, но и в городских парках, на газонах и дачных участках.

Паразиты встречаются не только в лесах, но и в городских парках, на газонах и дачных участках. Средства защиты: Эффективными являются репелленты с содержанием DEET, пикаридина, IR3535 или масла лимонного эвкалипта.

Эффективными являются репелленты с содержанием DEET, пикаридина, IR3535 или масла лимонного эвкалипта. Действия при укусе: Клеща следует удалить пинцетом как можно скорее; запрещено использовать масло, спирт или сдавать паразита на анализы.

Клеща следует удалить пинцетом как можно скорее; запрещено использовать масло, спирт или сдавать паразита на анализы. Когда к врачу: Помощь нужна, если клещ был на теле более 36 часов или появились температура или сыпь.

Как объясняют в Минздраве, клещи обитают не только в лесах. Их можно встретить на городских газонах, в парках, на приусадебных участках. Они не прыгают с деревьев и не преследуют человека, но могут попасть на тело во время отдыха на природе.

Как уменьшить риск укуса

Чтобы избежать укуса клеща, в Минздраве советуют:

воздержаться от прогулок по лесу (в частности из-за минной опасности);

держаться центра троп и не заходить в высокую траву;

выбирать закрытую одежду: светлую, плотную, с длинными рукавами и штанинами, заправлять брюки в носки;

не сидеть и не лежать на траве;

использовать репелленты;

осматривать себя и близких каждые два часа.

Какие репелленты эффективны

Защититься от клещей помогут специальные средства. Они должны содержать хотя бы одно из следующих веществ:

DEET (ДЭТА);

пикаридин;

IR3535;

эфирное масло лимонного эвкалипта (OLE);

PMD;

2-undecanone;

перметрин.

В Минздраве отмечают, что важно следовать инструкциям и регулярно обновлять защиту.

Что делать после прогулки

После возвращения домой необходимо:

тщательно осмотреть себя и близких при хорошем освещении;

начинать осмотр со ступней и двигаться вверх;

принять душ;

постирать одежду и почистить вещи.

Особое внимание стоит обратить на:

волосы и кожу головы;

уши;

воротник одежды;

зону под грудью;

живот;

пах;

подколенные участки;

места под носками.

Что делать при укусе клеща

Если клещ все же присосался:

его нужно удалить как можно быстрее;

нельзя заливать клеща спиртом или маслом;

удалять следует специальным пинцетом или обратиться в травмпункт;

после этого обработать место укуса антисептиком и вымыть руки.

Сдавать клеща на анализ не нужно.

После укуса важно наблюдать за состоянием здоровья в течение нескольких недель. Если появится температура или покраснение, следует немедленно обратиться к врачу. Также консультация нужна, если клещ находился на теле более 36 часов - в таком случае могут назначить профилактическое лечение от болезни Лайма.