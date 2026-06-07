Прививки - не только для детей: Минздрав напомнил, какие вакцинации нужно делать взрослым

Защита от инфекционных болезней необходима человеку на протяжении всей жизни, ведь со временем иммунитет, сформированный в детстве, постепенно угасает. Министерство здравоохранения призывает взрослых не игнорировать ревакцинацию для защиты от опасных инфекций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook .

Главное: Иммунитет, сформированный в детстве, со временем ослабевает, поэтому взрослым необходимо обновлять прививки для защиты от инфекционных болезней.

для защиты от инфекционных болезней. Ревакцинация против дифтерии и столбняка проводится каждые 10 лет , начиная с 16 лет, и является бесплатной у семейного врача.

, начиная с 16 лет, и является бесплатной у семейного врача. Ежегодно рекомендуется прививаться от гриппа и, при необходимости, от COVID-19.

и, при необходимости, от COVID-19. Взрослым стоит рассмотреть вакцинацию против гепатитов А и B , а также вируса папилломы человека (ВПЧ) для профилактики онкозаболеваний.

, а также вируса папилломы человека (ВПЧ) для профилактики онкозаболеваний. Будущим родителям советуют прививаться против коклюша, чтобы защитить новорожденного ребенка по "стратегии кокона".

Что нужно обновить по графику

Согласно Календарю профилактических прививок, взрослым необходимо проходить ревакцинацию против дифтерии и столбняка каждые 10 лет, начиная с 16-летнего возраста. Эта прививка является бесплатной и доступна у семейного врача.

Также специалисты рекомендуют ежегодно обновлять прививки против гриппа (желательно перед началом эпидемического сезона) и против COVID-19, особенно для людей из групп риска.

Вакцинация против гепатитов и ВПЧ

Взрослым, которые не болели раньше, стоит рассмотреть прививки против гепатита А. Это особенно актуально для тех, кто:

Работает в сфере общественного питания, образования или ухода за людьми.

Часто путешествует или проживает в регионах с повышенным риском инфекции.

Кроме того, лицам, которые не были привиты в детстве, рекомендуется пройти курс вакцинации против гепатита B, возбудитель которого может вызвать тяжелые поражения печени.

Важной остается и вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ). Она помогает предотвратить ряд онкологических заболеваний, в частности рак шейки матки, ротоглотки и половых органов. Прививки целесообразно делать в любом взрослом возрасте, пока человек ведет половую жизнь, для защиты от новых типов вируса.

Эти вакцинации являются платными для взрослых, поскольку они не входят в национальный кадендарт прививок.

"Стратегия кокона" для будущих родителей

Будущим родителям Минздрав рекомендует вакцинироваться против коклюша. Это позволяет защитить новорожденного ребенка от опасной болезни до того момента, когда он сможет получить собственную иммунизацию.

Чтобы узнать, каких прививок вам не хватает, обратитесь за консультацией к своему семейному врачу.