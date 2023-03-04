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Данилов о стратегии освобождения Крыма: не вижу другого пути, кроме военного

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Суббота 04 марта 2023 23:10
Данилов о стратегии освобождения Крыма: не вижу другого пути, кроме военного Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Секретарь СНБО Алексей Данилов не видит иного пути освобождения временно оккупированного Крыма, кроме военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Алексея Данилова в интервью каналу ZAXID.NET.

По словам Данилова, учитывая сегодняшние обстоятельства в вопросе деоккупации Крыма, Украина уже не может руководствоваться стратегией, принятой 24 марта 2021 года. Поэтому она нуждается в изменениях.

Он пояснил, что в предыдущей стратегии было несколько пунктов, в том числе военный. Но в приоритете рассматривался политико-дипломатический путь решения освобождения временно оккупированного Крыма.

"Нам нужно принять соответствующие документы, и за них должен проголосовать Совет национальной безопасности и обороны Украины. В данный период времени другого пути как военного по решению освобождения Крыма я не вижу", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что принимать окончательное решение будут члены СНБО, и нужно будет его установить указом президента.

"Мы отрабатываем все документы относительно происходящих в секторе безопасности и обороны Украины процессов. Это один из них", - добавил секретарь СНБО.

По его словам, таких документов очень много.

"Когда говорят, что мы не готовились, просто кое-кто забыл, что надо читать документы. Там все написано. Надо внимательно читать и главное - выполнять. Если бы все решения были безупречны и их выполнили на 100%, у нас была бы совсем другая ситуация", - подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее Данилов отметил, что с учетом тех обстоятельств, которые сегодня происходят на территории Украины, нужно обязательно рассмотреть стратегию деоккупации Крыма и внести в нее изменения.

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