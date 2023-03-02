Данилов предупредил о необходимости изменения стратегии деоккупации Крыма

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о необходимости смены приоритетов в стратегии деоккупации Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Данилова.

"Стратегия деоккупации Крыма - время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.п. - требует изменения приоритетов", - написал секретарь СНБО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, только деоккупация Крыма поможет установить мир в нашей стране.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина может освободить Крым раньше, чем Донецк и Луганск.

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