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З'їзд "Слуги народу" вирішить, чи позбавляти Разумкова мандата, - Корнієнко

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:51
З'їзд "Слуги народу" вирішить, чи позбавляти Разумкова мандата, - Корнієнко Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Рішення про те, чи позбавляти колишнього спікера Верховної ради України Дмитра Разумкова мандата народного депутата, буде прийматися на з'їзді партії "Слуга народу". Таке рішення залежить від подальших голосувань Разумкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого віце-спікера Ради та голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка для "Суспільного".

За його словами, в партії будуть дивитися, чи продовжить Разумков свою діяльність відповідно до програми партії "Слуга народу". При цьому раніше він не підтримав кілька законопроектів.

"Ми бачимо, що Дмитро Олександрович не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, що передбачає посилення і реформу антикорупційних органів. Воно точно було в наших всіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з'їзд партії, якщо таке питання підніметься", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, на початку жовтня Верховна рада відправила Разумкова у відставку з посади спікера після того, як її ініціювала фракція "Слуга народу".

Разумков після своєї відставки не дав чіткої відповіді, чи є у нього президентські амбіції.

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Слуга народа Дмитро Разумков
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