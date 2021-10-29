З'їзд "Слуги народу" вирішить, чи позбавляти Разумкова мандата, - Корнієнко

Рішення про те, чи позбавляти колишнього спікера Верховної ради України Дмитра Разумкова мандата народного депутата, буде прийматися на з'їзді партії "Слуга народу". Таке рішення залежить від подальших голосувань Разумкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого віце-спікера Ради та голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка для "Суспільного" .

За його словами, в партії будуть дивитися, чи продовжить Разумков свою діяльність відповідно до програми партії "Слуга народу". При цьому раніше він не підтримав кілька законопроектів.

"Ми бачимо, що Дмитро Олександрович не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, що передбачає посилення і реформу антикорупційних органів. Воно точно було в наших всіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з'їзд партії, якщо таке питання підніметься", - додав Корнієнко.