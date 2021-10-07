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Разумков сказав, чи є у нього президентські амбіції

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 12:07
Разумков сказав, чи є у нього президентські амбіції Фото: екс-спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Дмитра Разумкова відправили у відставку з посади голови Верховної ради. Після цього він відповів, чи є у нього президентські амбіції.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг екс-спікера Ради.

"Раніше говорили - з голови Ради ніхто не ставав президентом. Але цей запобіжник ми сьогодні прибрали", - сказав він.

Сьогодні народні депутати України відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Рішення підтримали 284 нардепи.

Нагадаємо, Рада почала розглядати призначення нового спікера.

Фракція "Слуги народу" обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Більшістю голосів посаду голови від монобільшості делегований Руслан Стефанчук.

На посаду першого заступника спікера прийнято рішення делегувати голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

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Дмитро Разумков
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