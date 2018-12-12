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Сейм Польщі виразив вотум довіри уряду Моравєцького

Новини » Політика    12.12.2018 - 21:58
Сейм Польщі виразив вотум довіри уряду Моравєцького
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Сейм надає вотум довіри простою більшістю голосів у присутності принаймні половини депутатів

Під час голосування у Сеймі Польщі, уряд прем’єра Матеуша Моравєцького отримав вотум довіри. "За" голосували 231 депутат, "проти" - 181, 2 депутатів утрималися, повідомляє РБК-України, посилаючись на "Польське радіо"

Прем’єр-міністр Польщі подав про вотум довіри для його уряду усереду вранці. Матеуш Моравєцький пояснив, що йдеться про те, щоб депутати висловили підтримку для продовження державних реформ. Політик підкреслив, що це важливо також з точки зору завтрашнього саміту Європейської Ради.

Прем’єр-міністр, звертаючись з проханням про довіру для його уряду, випередив заплановані на п’ятницю дебати щодо раніше поданої опозиційною "Громадянською платформою" заявки на конструктивне голосування про недовіру для уряду.

Сейм надає вотум довіри простою більшістю голосів у присутності принаймні половини депутатів.

Нагадаємо, у Польщі лідери партії "Громадянська платформа" Гжегож Схетина, Славомир Неуманн і Ян Грабець анонсували вотум недовіри прем'єр-міністру Матеушу Моравеєцькому. Ініціатори впевнені в тому, що вотум недовіри заздалегідь приречений на провал, тому що партія "Право і справедливість" має переважну більшість у сеймі.

Відзначимо, що Європейська комісія подала позов до суду Євросоюзупозов на Польщу після прийняття судової реформи. 

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